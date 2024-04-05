 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kudüs’te Ermeni mahallesinde yeni ihlal

2024-04-05

Kudüs Ermeni toplumu uzun süredir İsrailli aşırılık yanlısı gruplar ve İsrail polisinin yarattığı huzursuzluklarla, saldırılarla mücadele ediyor. İsrail polisi son olarak Ermeni toplumunun nöbet için oluşturduğu bariyerleri kaldırdı.

Huzursuzluğun nedeni  Kudüs Ermeni Patrikliği’nin bir Ermeni mülkünü  İsrailli işadamlarına kiralaması, ancak daha sonra tepkiler üzerine kiralama sözleşmesini askıya alması.

O dönemde beri İsrailli aşırılık yanlısı gruplar sık sık mülke izinsiz giriyor, bölgedeki Ermeni  toplumuna fiziki saldırılarda bulunuyor.

Son olarak İsrail polisi mahkeme kararı olmadan ve hiçbir uyarıda bulunmadan bölgeye gelerek, kurulan bariyerleri kaldırdı. Aralarında din adamlarının da bulunduğu Kudüs’teki Ermeni cemaatinin temsilcileri ile  İsrailli gruplar ve polisler arasında arbede çıktı.

Kudüs Ermeni cemaati temsilcileri müdahaleyi kınadı. 

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/04/Kudüs-Ermeni-mahallesinde-yeni-ihlal/271787

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın