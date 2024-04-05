Kudüs’te Ermeni mahallesinde yeni ihlal

Kudüs Ermeni toplumu uzun süredir İsrailli aşırılık yanlısı gruplar ve İsrail polisinin yarattığı huzursuzluklarla, saldırılarla mücadele ediyor. İsrail polisi son olarak Ermeni toplumunun nöbet için oluşturduğu bariyerleri kaldırdı.

Huzursuzluğun nedeni Kudüs Ermeni Patrikliği’nin bir Ermeni mülkünü İsrailli işadamlarına kiralaması, ancak daha sonra tepkiler üzerine kiralama sözleşmesini askıya alması.

O dönemde beri İsrailli aşırılık yanlısı gruplar sık sık mülke izinsiz giriyor, bölgedeki Ermeni toplumuna fiziki saldırılarda bulunuyor.

Son olarak İsrail polisi mahkeme kararı olmadan ve hiçbir uyarıda bulunmadan bölgeye gelerek, kurulan bariyerleri kaldırdı. Aralarında din adamlarının da bulunduğu Kudüs’teki Ermeni cemaatinin temsilcileri ile İsrailli gruplar ve polisler arasında arbede çıktı.

Kudüs Ermeni cemaati temsilcileri müdahaleyi kınadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/04/Kudüs-Ermeni-mahallesinde-yeni-ihlal/271787