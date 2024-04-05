Ermenistan’da İtalyan “Juventus” futbol akademisi açılıyor

İtalyan “Juventus” futbol kulübü Ermenistan’da futbol akademisi açacak. Bu haberle ilgili “Juventus” bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan, “Juventus” akademi girişimine katılıyor. Önümüzdeki spor sezonunda deplasman etkinliklerine başlıyoruz.”

Ermeni tarafı da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

“Önümüzdeki spor sezonunda aktif spor aktivitelerine hazırlanıyoruz” ifadelerini kullanıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/05/Ermenistan-Spor-Juventus/271899