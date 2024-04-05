8. Vedat Günyol Deneme Ödülleri’ni kazananlar belli oldu

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri’ne yazarlar Onur Çalı, Alin Ozinian ve Mehmet Özkan Şüküran yazdıkları eserlerle layık görüldü.

Deneme türünün edebiyatımızda özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol’un anısını yaşatmak, onu yeni kuşaklara tanıtmak üzere Kartal Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın desteği ile 2023 yılında sekizincisi düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne layık bulduğu eserler ve yazarlar belli oldu.

44 deneme yazarı eserlerini gönderdiği yarışmanın Seçici Kurulu alfabetik sıra ile; Âdem Uçar, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Esila Ayık, Halil İbrahim Özcan, Haydar Ergülen, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden’den oluşuyor.

Seçici Kurul’un her yeni yılda, Vedat Günyol Deneme Ödülüne başvuruda bulunan eserlerin yoğunluğunda, kalitesinde önemli bir artış olduğunu ve deneme türünün yeniden canlandığını tespit ettiği vurgulanan açıklamada Seçici Kurul’un 2023 yılı için 8. Vedat Günyol Deneme Ödülleri’ne layık bulduğu yapıtlar, yazarlar ve gerekçeli kararları şöyle açıklandı;

Vedat Günyol Deneme Yazarı Ödülü Onur Çalı’ya

“Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması’nda daha önce Genç Deneme Yazarı Ödülü’ne de değer görülmüş olan yazar Onur Çalı’nın, “Gemilerle Seyahat Eden Sözcükler” adlı kitabındaki yazıları, toplumunun ekinsel birikimine yorumlar getirmeyi, deneme türünün gereksindiği ‘dingin, soğukkanlı bir söylem’in yanı sıra, Türkçesinin akıcı kıvraklığıyla başarması nedeniyle, 8. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne değer görülmüştür”

Seçici Kurul Özel Ödülü Alin Ozinian’a

“Yazar Alin Ozinian, alternatif yaşam biçimi ve kültürü başta olmak üzere, yakın siyasal tarihin madun ve maduniyet imgelerine arka çıkan hümanist tavrı ve hayatı sorgulama cesaretiyle, orkestra içindeki tekil seslerin melodisini en ışıklı sözcüklerle harmanlayıp besteleyebilme yeteneğiyle, özgürlüğün ancak başkalarıyla birlikte mümkün olabileceği inancına yaptığı güçlü kolektif vurguyla, en önemlisi de, yazılarında olaylara kurmacadan veya yapıntıdan ziyade yaşantının ışığında bakmaya çalışmasıyla dikkat çekici bir yazar olarak belirmektedir. Özinian, ayrıca baskılanmış dillerden Lanthimos sinemasının açtığı alternatif düşünme kanallarına; Yerevan’ın sahaflarından Ara Güler portresinin temsil ettiği entelektüel ve kültürel mirasa; unutulmuş an ve yaşam parçalarından Yeşilçam nostaljisine; kısaca, “ihtimallerin ümidinden” ümitsizliğin yorgunluğuna dek uzanan çok geniş, zengin bir konu yelpazesi, engin bilgi birikimi, yeğin bir ilgi ve aydınca düşünme pratiğiyle, “İçimizdeki Orkestra” başlıklı eseriyle 8. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü’ne değer görülmüştür.”

Genç Deneme Yazarı Ödülü Mehmet Özkan Şüküran’a

“Yazar Mehmet Özkan Şüküran yalnızca şiir yazmakla kalmayıp şiir üzerine entelektüel bir düşünce pratiğine hayat verdiği, yazıyı kendine yurt edinerek başlı başına edebiyattan bir ülke yaratıp onun sınırları içinde soluklanmaya çalıştığı, “bir şeyleri söke söke elde etmenin öfkesini” “sığınaklara mahkum olmamaya” adadığı, her yanı kaplayan onca “vasatlık endüstrisi”ne karşın yazının evinde ısrar etmek gerektiğini düşündüğü, denemelerini incelikli bir dil ve erkileyici bir anlatımla sıklıkla yaşayan kavramların içinden kurmaya özen gösterdiği, aktüel edebiyat tartışmalarına sözünün ağırlığını koymaktan geri durmadığı, görece genç yaşına rağmen edebi deneyimin dünü ve bugününe hakim olmakla kalmayıp geleceğine yönelik meseleleri de keskin bir öngörüyle kuşatabildiği, en önemlisi de yazılarında yeni bakış açıları, duyuş, düşünüş ve yaratış yollarını keşfetme cesareti gösterdiği için “Evdeki Israr” başlıklı eseriyle 8. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü’ne değer görülmüştür.”

https://www.edebiyathaber.net/8-vedat-gunyol-deneme-odullerini-kazananlar-belli-oldu/