Türkiye Ermeni toplumundan isimler belediye meclislerinde

31 Mart Pazar günü yapılan Türkiye yerel seçimlerinde azınlık toplumlarından bazı isimler, belediye meclis üyeliğine aday gösterilmişti. İstanbul Ermeni toplumundan Talin Ergüneş Gazer, Margrit Dikme Diyarbakır Ermeni toplumundan da Aret İbrahim Türkay aday gösterildikleri ilçe belediye meclislerinde görev almaya hak kazandılar. Türkay, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de yer alacak. Kristin Şenkal ise Beylikdüzü ilçe belediye meclisinde yedek üye olmaya hak kazandı. Şırnak’ın İdil Belediye Başkanlığı seçimini DEM Parti’nin Süryani adayı Türkan Kayır kazandı.

HABER MERKEZİ

Şişli’de CHP’nin adayı Resul Emrah Şahan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 66 ile seçimi kazandı. Aynı partiden belediye meclis üyeliğine aday gösterilen Talin Ergüneş Gazer de Şişli Belediye Meclisi’ne girmeye hak kazandı.

AKP’den belediye meclis üyeliğine aday gösterilen Manuk Öğer ile TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Meclis Üyesi adayı Alen Ohannesyan Şişli Belediye Meclisi’ne giremedi.



Bakırköy’de CHP’nin adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 67 oy ile seçimi kazandı. Aynı partiden belediye meclis üyesi adayı olan Margrit Dikme de Bakırköy Belediye Meclisi’ne girmeye hak kazandı. AKP’den belediye meclis adayı olan Aram Demir, Bakırköy Belediye Meclisi’ne giremedi.

Beylikdüzü Belediyesi’ne CHP’den belediye meclisine yedek üye olarak aday gösterilen Kristin Şenkal da yeni dönemde belediye meclisinde yer alacak.



Fatih İlçesi Belediye Başkanlığı seçiminde CHP, Kevork Özkaragöz’ü belediye meclis üyeliğine kontenjan aday olarak göstermişti. Seçimde CHP’nin adayı Mahir Polat, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 43.77 oy seçimi kazanamayınca Özkaragöz Fatih Belediye Meclisi’ne giremedi.



Adalar İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde DEM Parti Belediye Eşbaşkan adayları Kristin Selekman ve Mehmet Galip Ataş, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3.96 oy aldı. Bu sonuçla belediye meclis üyeliğine de ilk sıradan aday gösterilen Selekman, Adalar Belediye Meclisi’ne giremedi. TİP’in belediye meclis üyesi adayı Sevan Muradyan da Adalar Belediye Meclisi’ne giremedi.





Aret İbrahim Türkay

Aret İbrahim Türkay belediye meclisinde

Diyarbakır Sur ilçesi seçimlerini DEM Parti Belediye Eşbaşkan adayları Gulan Fatma Önkol ve Adnan Orhan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 63.60 ile kazandı. Parti’nin belediye meclis üyesi adayı olan Aret İbrahim Türkay, ilçe belediye meclisine girmeye hak kazandı. Türkay, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de yer alacak.





Doğan Adıbelli ve Türkan Kayır

İdil’de Süryani eş başkan

Şırnak’ın İdil Belediye Başkanlığı’nı ise DEM Parti Belediye Eşbaşkan Adayları Avukat Doğan Adıbelli ve Türkan Kayır kazandı. Adaylar yüzde 71,27 oy aldı. 37 yıl sonra memleketine dönen Türkan Kayır’ın seçimi kazanmasıyla 30 yıla aşkın bir süre sonra İdil Belediye Başkanlığını bir Süryani tekrar kazanmış oldu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30083/ermeni-toplumundan-isimler-belediye-meclislerinde