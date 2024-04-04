Seta Yağcıoğlu’nu kaybettik

Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden, Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol Takımlarımızın ilk sporcularından, Atletizm ve Kürek Takımlarımızla da şampiyonluk elde etmiş, Kulübümüzün 898 sicil numaralı YDK üyesi Seta Yağcıoğlu’nun (Erdurmuş) vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhumenin cenazesi 6 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:30’da Feriköy Ermeni Kilisesinden kaldırılacaktır.

Adını tarihimize altın harflerle kazımış Seta Yağcıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Basın Fotoğrafları

https://www.fenerbahce.org/haberler/voleybol-kadin/2024/4/seta-yagcioglu-nu-kaybettik