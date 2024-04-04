Hristiyan misyonerler Ardahan için Facebook’a reklam verdi

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ARDAHAN-BHA

Sosyal medyada geniş çaplı bir reklam çalışmasına başlayan Hristiyan misyonerler, kutsal kitapları olan İncil’i okumak isteyenlere kargo aracılığı ile ücretsiz göndermeye başladı.

Hristiyan misyonerler her geçen gün yeni yöntem ve farklı yollarla dini inançlarını yaymaya çalışıyor. Misyonerlerin hedefindeki il ise Ardahan oldu. Türkiye genelinde olduğu gibi Ardahan’da da en yaygın kullanılan sosyal medya uygulaması olan Facebook’a reklam veren misyonerler kutsal kitapları İncil’in Türkçe çevirisini ücretsiz gönderiyor. Birçok sosyal medya uygulaması üzerinden reklam yapan misyonerler (tebliğciler) ‘Ücretsiz İncil İster misiniz?’ başlıklı reklamlarda kutsal kitap İncil başta olmak üzere daha birçok dini yayını da vatandaşlara ulaştırıyor. Ülkemizde birçok tarikat ve cemaatin para ile sattığı dini yayınlar sektör halini almışken, Hristiyan misyonerler ise inançlarını yaymak için dini yayınlarını ücretsiz dağıtıyor.

https://balkangunlugu.com.tr/hristiyan-misyonerler-ardahan-icin-facebooka-reklam-verdi/