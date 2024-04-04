Elen Asatryan Glendale Belediye Başkanı oldu

Los Angeles’taki Glendale şehrinin Belediye Meclis Üyesi Elen Asatryan, 2 Nisan tarihli meclis toplantısında belediye başkanı seçildi.

Asatryan, görevi ayrılan belediye başkanı Dan Brotman’dan devraldı.



Asatryan, belediye meclisine ilk kez Temmuz 2022’de seçilmişti. Belediye başkanı olarak ilk Ermeni, ilk göçmen kadın ve en genç kadın oldu.

Asatryan, Glendale Kent Konseyi’ne seçilmeden önce, kamu politikası bursu ve staj programları aracılığıyla lise ve üniversite öğrencilerine fırsatlar yaratmayı amaçlayan girişimlere ve kampanyalara öncülük etti. Glendale Aile İçi Şiddet Görev Gücü’nü kurdu. Asatryan, seçmen kayıtlarını artırmak için eğitim programları başlattı ve bunun sonucunda iki yıl içinde Los Angeles County’de 50.000’den fazla yeni seçmen kaydoldu.

(Asbarez)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30079/elen-asatryan-glendale-belediye-baskani-oldu