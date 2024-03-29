“Kilisenin tapusu nasıl ve hangi şartlarda şahsa geçmiştir?”

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Sivas’ın Hafik ilçesindeki Ermeni kilisesinin satışa çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili George Aslan, Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan kilisenin satışa çıkarılmasını Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

Kilisenin sahibi olduğunu iddia eden bir kişi, emlak danışmanına verdiği kiliseye 16 milyon TL fiyat biçti.

Aslan, soru önergesinde kilisenin ismini Surp Garabet Kilisesi (Tarihi Tuzhisar Kilisesi) olarak geçirdi; fakat Agos Gazetesi söz konusu kilisenin, Gökdin köyündeki (eski adıyla Gövdün) Surp Asdvadzadzin Kilisesi olduğunu yazdı.

Sorular

Hıristiyanların kutsal ibadet yerleri olan kilise ve manastırların şahıslarca satışa çıkarılmasının Hıristiyan yurttaşları rencide ettiğini ve ibadethanelerin korunmasının iktidarın sorumluluğunda olduğunu söyleyen Aslan’ın önergesinde Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle:

Kilisenin basına yansıdığı üzere internet üzerinden satışa çıkarıldığına ilişkin bilginiz var mıdır?

Adı geçen kilisenin tapusunun şahsa ait olduğu iddiası doğru mudur? Doğruysa kilisenin tapusu nasıl ve hangi şartlarda şahsa geçmiştir?

Tapusu Bakanlığınıza ait kaç kilise ve manastır mevcuttur? AKP iktidarları döneminde tapusu şahıslara geçmiş veya satılığa çıkarılmış kilise ve manastır sayısı kaçtır?

Kilise, manastır ve diğer din ve inançlara ait ibadethanelerin kişiler tarafından satışının engellenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Kilise ve benzer şekilde tapusu şahıslara geçmiş olan kilise ve manastırların sahiplerine iadesi için çalışmalarınız var mıdır/olacak mıdır?

Sivas’taki kiliseler

Vahakn Keshishian, Koray Löker ve Mehmet Polatel’in yayıma hazırladığı “Ermeni Kültür Varlıklarıyla Sivas” kitabında yer alan bilgiye göre, Sivas merkezde Surp Asdvadzadzin, Surp Hagop, Surp Pırgiç ve Surp Sarkis kiliseleri bulunuyor. Bölgede ayrıca Ermenilere ait birçok manastır var.

Tavra köyü yakınlarında Surp Nışan, Surp Hagop ve Anabad manastırları, Sivas’ın doğusunda yer alan ve bugün adı Huykesen olarak geçen Khıntragadar Surp Asdvadzadzin Manastırı bunlardan bazıları.

Sivas kiliselerinin sonuncusu olan Surp Asdvadzadzin, 1950’lerin başında, Orta Anadolu şehirlerini etkisi altına alan bir kültürel miras imhası dalgasının etkisi ile patlatıcı kullanılarak yıkıldı. Bundan dolayı, Sivas şehrinde ayakta kalan bir Ermeni kilisesi yok. Şehre yakın sayılabilecek tek kilise Tavra köyünde bulunan Surp Sarkis Kilisesi.

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https://bianet.org/haber/kilisenin-tapusu-nasil-ve-hangi-sartlarda-sahsa-gecmistir-293613