HDP’nin eski MYK üyelerinin ‘Ermeni Soykırımı’ açıklamasından yargılandığı davada karar çıktı

HDP’nin eski 12 MYK üyesinin “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” başlıklı açıklaması üzerine açılan davada Mahkeme, her birine ayrı ayrı 5 ay hapis cezası verdi.

HDP’nin eski MYK üyesi 12 kişinin “Ermeni Soykırımı” açıklaması nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada her birine ayrı ayrı 5 ay hapis cezası verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürüte Kurulunun (MYK) 24 Nisan 2021 tarihli “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” başlıklı açıklaması üzerine açılan davanın karar duruşması görüldü. Açıklamanın yapıldığı tarihte partinin MYK üyesi olan Alp Altınörs, Celalettin Can, Hüseyin Taka, Mahfuz Güleryüz, Veli Saçılık, Emin Orhan, Naci Sönmez, Salim Kaplan, Samet Mengüç, Sultan Özcan, Şaziye Köse ve Tuncer Bakırhan hakkında “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Esasa ilişkin savunmaları sorulan avukatlardan Senem Doğanoğlu, ifade özgürlüğünün yargılama konusu yapıldığını belirterek, “Özgürlüğe yönelik müdahalenin ilk koşulu olan kanunilik unsuru mevcut değildir, bunun mevcut olduğunu düşünsek bile meşru amaç ve demokratik toplumda gereklilik şartının amaçlarının taşımamaktadır, bu suçta özel kastın olması gerekmektedir, bu bildiride de böyle bir kastın olmadığı açıktır” dedi. Doğanoğlu, Alp Altınörs’ün söz konusu tarihte Kobanê Davası kapsamında cezaevinde olduğunu da hatırlattı.

“MADDİ UNSURU OLMAYAN BİR DAVA”

Avukat Ali Cangı da söz konusu açıklamada 1915 te yapılan İttihat ve Terraki Cemiyetinin örgütü olan Teşkilatı Mahsusa tarafından bir olayın kınandığını ifade ederek, “1915 yılında henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu, Türkiye Devleti olmadan önce olan olayın kınanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir alakası olamaz, yasada da Osmanlı İmparatorluğunun aşağılanması yönünde bir suç tanımı yoktur bu nedenle maddi unsuru olmayan bir dava ile karşı karşıyayız” dedi.

Müvekkillerinin beraatını isteyen avukatlar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul etmediklerini söyledi.

5’ER AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, “Suçun işleniş biçimi, kullanılan araç. Suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri meydana gelen zararın ağırlığı sanıkların kastının ağırlığı amaç ve saiki göz önüne alınarak takdiren 6 ay hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına” karar verdi. Mahkeme, indirim uygulayarak cezayı 5 aya indirdi ve erteledi. (Ankara/MA)

https://www.evrensel.net/haber/514460/hdpnin-eski-myk-uyelerinin-ermeni-soykirimi-aciklamasindan-yargilandigi-davada-karar-cikti