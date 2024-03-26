UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton’ın İskenderun Ziyareti

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP’nin Türkiye’deki Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, beraberinde Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan Büyükelçileri ve temsilcileri ile birlikte İskenderun’a gelerek Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesini ziyaret etti. Vinton ve beraberindeki heyet, cemaat üyeleri ile beraber vakit geçirdi ve sohbetler etti.















Yaşanan 6 Şubat depreminin ardından bölgeye büyük önem veren Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, İskenderun’a da özel ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta sonu Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan Büyükelçileri ve temsilcileri ile Hatay/İskenderun’a gelen Vinton, Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesinde gerçekleştirilen Pazar Ayinine iştirak etti.

Ayin sonrasında kilise salonunda cemaat üyeleri ile bir araya gelen ve sohbetler eden Vinton, burada olmaktan duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getirdi.

Küçük Ama Kadim Bir Cemaatiz

Heyeti kabul sırasında konuşan İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur, bölgede yaşayan Hristiyan topluluğunun kadim bir topluluk olduğuna işaret ederek; “Bir deprem felaketi yaşadık ve yaşadığımız felaket tüm bu bölgede büyük acılara sebep oldu. Maalesef bu depremde birçok insanımızı kaybettiğimiz gibi kiliselerimiz de oldukça büyük hasarlar aldı. Özellikle Hatay bölgesinde cemaat üyesi 70 insanımızı kaybettik, birçok insanımızın depremden ciddi zarar gördüğünü de söylemek istiyorum.

Burada oldukça küçük bir cemaatiz ama Kadim bir Ortodoks Cemaati olarak bizler, Roma döneminden bugüne kadar Romalılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan Türkiye Cumhuriyetine intikal eden bir topluluğun mensuplarıyız.

Maalesef Kiliselerimiz Hasar Gördü

Hatay’da yaşayan yaklaşık olarak 12 bin Rum Ortodoks vardır ve bunun 3000’i İskenderun’dadır. Yine İskenderun’da iki Ortodoks Kilisemiz vardır. Biri Aziz Nikola ve diğeri Aziz Corç Kilisesi. Her iki kilisemizde depremde hasar gördü maalesef. Özellikle Aziz Nikola kilisemiz daha ağır hasar aldı. Aziz Corç kilisemizin doğu ve batı duvarları ayrışmış durumda. Bulunduğumuz Aziz Corç Kilisemiz 1580 yılında, Aziz Nikola kilisemiz de 1860’lı yıllarda yapılmıştır” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP’nin Türkiye’deki Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da cemaat üyelerine yönelik yaptığı konuşmasında; “Çok sevgili Büyükelçilerimiz ya da Büyükelçi temsilcilerimiz İskenderun’a aileleri ile birlikte geldiler ve sizin cemaatinizle tanıştılar. Balkan ülkelerinde bu Pazar çok önemli bir bayramdır. Biz bu Pazarı ‘Bağışlama Pazarı’ olarak adlandırırız. O yüzden bu özel bayramda sizlerle birlikte burada olmak ve kilisenizde ağırlanmak bizim için çok güzeldi. Bunun için hepinize teşekkür etmek istiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Aziz Nikola Kilisesi’ni İncelediler

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyet, Aziz Corç Kilisesi’ndeki sohbetin ardından, 6 Şubat depreminde büyük hasar gören İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi’ne geçerek incelemelerde bulundular. Burada resim çekerek kilisenin son durumu hakkında başkan ve yönetim kurulundan bilgiler alan heyet daha sonra İskenderun’dan ayrıldı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/undp-turkiye-temsilcisi-louisa-vintonin-iskenderun-ziyareti/