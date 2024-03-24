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Ermenistan’da karakola girmeye çalışan silahlı kişiler etkisiz hale getirildi

2024-03-24

Ermenistan’da Nor Nork karakoluna girmeye çalışan 3 kişi, gözaltına alınan bazı kişilerin serbest bırakılmasını istedi. Patlama sesleri duyulurken bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Karakola girmeye çalışanlardan 2 kişi yaralandı, silahlı bir kişi de polis tarafından yakalandı.

News.am sitesini haberine gören  bir grup,  İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nor Nork polis teşkilatı yakınında toplanarak polisin  gözaltına aldığı bir grubun  serbest bırakılmasını talep etti.

Karakolun avlusunda patlama sesi duyulurken, el bombalı 3 kişi de de taraftarların serbest bırakılmasını talep etti.

Ajansların bildirdiğine göre karakola girmeye çalışanlardan iki kişi yaralandı.

Silahlı bir kişiyi ise polis uzun süre  etkisiz hale getirmeye  çalıştı. Son kişinin de yakalanmasıyla eylem sona erdi. 

Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. 

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30022/ermenistan-da-silahli-kisiler-karakola-girmeye-calisti

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