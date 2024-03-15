Patrik Sahak II’den “Türkiye’deki Ermeni Toplumunun Gelecek Projeksiyonu” başlıklı araştırmaya davet

Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu bünyesinde toplumumuzun geleceğini doğru şekillendirmek ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan ilk komisyon “Enformasyon Grubu” oldu. Dr. Sevan Karabetoğlu, Dr. Selin Özkan, Dr. Meri Taksi Deveciyan, Araş. Gör. Aras Yolusever ve bilişim danışmanımız Ohannes Gül’den oluşan ekibin ilk projesi ise “Türkiye’deki Ermeni Toplumunun Gelecek Projeksiyonu” başlıklı araştırma çalışmasıdır.

Bu projedeki hedefler

* Çalışan kesimin mesleki dağılımının belirlenmesi

* Öğrenim gören genç nüfusumuzun okullarımıza entegrasyonu

* Bakıma ve özel eğitime ihtiyaç duyan birey sayısının netleştirilmesi

* Toplum üyelerimizin kurumlarımıza ve sosyal dinamiklere bakış açılarının analizi

* Tüm bu veriler ışığında eğitim, sağlık, sosyo kültürel yapı, kaynak yönetimi vb parametreleri bütünüyle ele alarak sürdürülebilir bir Ermeni toplumu için en uygun yol haritasını çizmek şeklinde özetlenebilir

Söz konusu proje verilerin toplanması, analizi ve raporlanması süreçlerinden oluşmakta. Ayrıca anket formunda herhangi bir kişisel veri de talep edilmemektedir. Linkteki formun azami sayıda doldurulması projenin sağlayacağı faydalar açısından önem taşımaktadır.

Geleceğim için ben de varım diyorsanız, formu doldurup katkı sunabilirsiniz.

https://fb.watch/qPETjW2IOW/

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad