Paşinyan: Türkiye ile diyalog içinde olmak önemli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Paşinyan basın toplantısında Türkiye’nin Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sürecine dahil edilmesi yönünde bir eğilim görüp görmediği sorusuna şu yanıtı verdi.

“Gerçek şu ki, Azerbaycan’la birebir ya da yüz yüze konuşsak bile Türkiye’nin varlığını hem görüyor hem de hissediyoruz.”

Paşinyan şöyle devam etti: “Türkiye ile ilişkilerimizde önemli bir şeyler yaşandığını düşünüyorum, hatta bunda neyin önemli olduğunu söylersem garip gelebilir. Birbirimizle konuşuyoruz ve inanıyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı ile de bir konuşmamız, diyalogumuz var. Bu diyalog çok karmaşık, kolay değil ama bu konuşmayı yapmak çok önemli”

Paşinyan, “Ermeni gerçekliğinde Türkiye çoğu zaman ‘karşıt komşu’ olarak algılanmıyor, Azerbaycan’la ilişkilerimiz üzerinden algılanıyor, halbuki Türkiye ile gündemimiz olması gerekiyor” dedi.

Paşinyan ayrıca iki ülke arasındaki gündemin doğru hızda uygulanmamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.



“Türkiye’nin de önemli bir uluslararası aktör olduğunu inkar edemeyiz, bu gerçekle yüzleşmeliyiz” diyen Paşinyan Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde aktörlerin yapıcı bir rol oynayabilmeleri için tarafsız olmaları gerektiğini de belirtti

(Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29952/pasinyan-turkiye-ile-diyalog-icinde-olmak-onemli