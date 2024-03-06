Dink Cinayeti: Ogün Samast ifade verdi

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast hakkında, geçen yıl tahliye edildikten sonra “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan dava açılmıştı. Bu dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanıklı davayla birleştirilmesine karar verilmişti. Duruşma 6 Aralık’ta başlamış, ancak Samast ifade vermemişti. Duruşma 6 Mart’a ertelenmişti. Samast bugünkü duruşmada ifade verdi.

6 Aralık 2023’teki duruşmaya Ogün Samast Trabzon’dan SEGBİS ile katılmıştı



Samast’ın avukatları iddianamenin o gün tebliğ edildiğini belirterek savunma için süre talep etti. Talebi yerinde gören hakim sonraki celse savunma yapmalarına karar verdi ve ve SEGBİS aracılığıyla katılan Samast’ın duruşmadan ayrılmasına izin verdi. Mahkeme heyeti, Samast’a yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.



Dosyada yargılanan diğer sanıklar şöyle: Adem Sağlar, Ahmet İskender, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Faruk Sarı, Ramazan Akyürek, Tuncay Uzundal, Yahya Öztürk, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz.



İddianamede, Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyordu.



Ogün Samast Hrant Dink cinayetinden 16 yıl 10 ay sonra 2023’ün Kasım ayında tahliye edilmiş, tahliye kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Tahliye sonrasında Samast hakkında söz konusu iddianame yazılmıştı.

Samast’ın ifadesi

Samast bugünkü salonda bulunarak duruşmada ifade verdi.

Ogün Samast savunmasında şunları söyledi:

“Örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla düzenlenenen iddianameye dair söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben bu suçlamayla ilgili 7-8 sene önce savunma yapmıştım.

Olaydan önce 2006 yılında Erhan Tuncel’in evinde toplandık. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal arasında mutfakta bir konuşma geçti. Ben o sırada salondaydım. Erhan’ın, Yasin’e, ‘Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol’ gibi şeyler söylediğini duymuştum. İkisi arasında duyduğum konuşma bundan ibaret. Erhan’ın evine toplam iki üç kez gitmişimdir. Sohbet etmeye gidiyordum Erhan’ın evine. Yasin, ‘bu işten vazgeçersen senin de başın belaya girer’ diye beni tehdit ediyordu. Yasin’den korkuyordum. Yasin sıradan vatandaş değil McDonalds’ı bombalamıştı başka eylemleri vardı. Yasin yüzünden istemediğim olaylara dahil oldum.

Ben korkuyordum 16 yaşındaydım. Erhan ve Yasin, ‘sırtın sağlam, rahat ol, başına bir iş gelmeyecek, emniyet arkamızda, devlet arkamızda istediğinizi yapın, geniş takılın’ diye konuşmalar yapıyordu”

Olay yerinde beni takip edenler vardı. Fotoğraflarını da gösterdiler bana sonra. Yasin’i aradım. ‘Korkma onlar bizden sen devam et’ dedi.”

Mahkeme başkanı, Samast’a, “Olaydan sonra poliste, jandarmada bir ayrıcalık bir destek gördün mü?” sorusun yöneltti: Samast, “Samsun’da o konuşmalar olmuştu, ‘rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz’ gibi söylemlerde bulunmuşlardı. Samsun Emniyet’teki görüntü ve ifade kayıtlarında da var bunlar” dedi.

Samast, Ramazan Akyürek’in avukatının sorusu üzerine: “Ramazan bey ve Ali Fuat’ı tanımıyorum. Onlardan talimat almadım. İsimlerini Erhan ve Yasin’den duydum” dedi.

Samast, “Yasin ve Erhan sık sık konuşuyordu. Yasin’in konuşma ve hareketleri her görüşmeden sonra sık sık değişiyordu. Eski ifadelerim doğrudur ama şimdi hatırlamıyorum.” diye konuştu.

Ogün Samast’ın ifadesi sona erdikten sonra Erhan Tuncel “Söylediklerinde çelişkiler var” dedi.

Ali Fuat Yılmazer’in avukatı ise “Erhan Tuncel ve Ogün Samast’a gelmeden önce, İstanbul ve Trabzon’daki görevliler zaten gerekenleri yapmamışlar. Gerekli önlemler alınmadığı için bu cinayet işlenebildi. O yıllarda ortada bir kumpas değil gerçekten de bir eylem planı vardı. Hrant Dink’in öldürülmesiyle Ergenekon örgütü bizce amacına ulaşmıştır. Maksat gerçeğe ulaşmaksa bu yönlerine bakmak lazım. Bu davada henüz gerçeklere ulaşılmadı” dedi.

İfadelerin ardından duruşma sona erdi. Samast için adli kontrol uygulaması devam edecek. Bir sonraki duruşma 29 Mayıs 2024’te.

İlgili madde değişti

Ancak Anayasa Mahkemesi daha sonra TCK’nın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” maddesini iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenlendi. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak. Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

(P24, Bülent Aydın, Agos)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29914/dink-cinayeti-ogun-samast-ifade-verdi