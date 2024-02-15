Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan, 7. kez Avrupa Şampiyonu (VİDEO)

Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Artur Aleksanyan, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 97 kiloda Rus Magomed Murtazaliev ile yarışarak 6:3’lük skorla görkemli bir zafer elde etti.

İlk turun başında Rus güreşçi Aleksanyan’ı şaşırtarak 2 sayılık atış yaptı. Hakem Aleksanyan’a pasiflik verdi ancak yuvarlanamadı. Rakipler Murtazaliyev’in avantajıyla 3:0’lık skorla dinlenmeye çekildi.

İkinci turda Artur Aleksanyan yukarıdan çalışma şansı buldu ve rakibini yuvarladı. Skor 3:3 oldu. Rakibi itirazda bulundu, ancak reddedildi. 4:3’lük skorun ardından Artur Aleksanyan 2 puan daha atarak maçı 6:3’lük skorla tamamladı.

Olimpiyat şampiyonu mücadeleye 1/8 finalinde başladı ve Türk rakibi Beytullah Kayışdağ’ı 9:1 skorla yendi. Çeyrek finalde Hollanda temsilcisi Tyrone Stenkerburg’u 8:3’lük skorla mağlup etti. Yarı finalde Aleksanyan, Belaruslu Abubakar Khashlakhanov ile güreşti ve 5:1 kazandı.

Artur Aleksanyan 2012, 2013, 2014, 2018, 2020 ve 2023 yıllarında Avrupa şampiyonu oldu.

Gümrili güreşçi 32 yaşındadır. Rio-2016 Olimpiyat Oyunlarının altın madalyası, Tokyo-2020 gümüş madalyası, Londra-2012 bronz madalyasına sahiptir. 2014, 2015, 2017 ve 2022 Dünya şampiyonu, Avrupa Oyunları şampiyonudur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/15/Ermeni-güreşçi-Artur-Aleksanyan-Avrupa-Şampiyonu/268133