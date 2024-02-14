İstanbul Müzik Festivali ‘Kökler’ temasıyla müze, park, kilise ve Kapalıçarşı’da

21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında “Kökler” temasıyla yapılacak festival, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanarak, müzik aracılığıyla bu coğrafyanın kültürel ve tarihi öykülerini aktarmayı hedefliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

25 konserin yer alacağı festivalde Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu, Borusan Quartet gibi önemli toplulukların yanı sıra Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere dört eserin dünya prömiyeri, iki eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.

Bu yılın teması “Kökler”, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanarak, müzik aracılığıyla bu coğrafyanın kültürel ve tarihi öykülerini aktarmayı hedefliyor. Festival, Macaristan ve Hollanda ile ilişkilerin 100. yılının kutlanacağı Kültür Yılları etkinliklerine de evsahipliği yapacak.

52. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve İngiltere’de sürdürdüğü kariyeri, kurduğu orkestralar ve gençlere yarattığı imkânlarla 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur’a sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Amerika’nın yaşayan en büyük bestecileri arasında gösterilen Steve Reich’a verilecek.

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya festival teması ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Yaşadığımız bu coğrafyadaki kültür ve tarihi festival programında müzikle aktarmayı hayal ettik. Paylaştığımız acılar ve sevinçlerle birbirimize köklerimizden bağlılığımızı müziğin evrensel diliyle anımsayalım istedik. Kapalıçarşı’dan St. Antuan Kilisesi’ne, Fransız Sarayı’ndan İstanbul Modern Müzesi ve Deniz Müzesi’ne uzanacak festival mekânları, izleyicilerimizi şehrimizin ve topraklarımızın zengin müzik tarihinde unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Şehrimizin parklarında 7’den 70’e her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz konserler, çocuk ve aile etkinlikleri ile atölyeler de sunacağız.”

Festival mekânları

Festival konserleri 17 farklı mekânda düzenlenecek: Atatürk Kültür Merkezi, Avusturya Kültür Ofisi, Babylon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Deniz Müzesi, Fenerbahçe Parkı, Four Seasons Bosphorus Atik Pasha Terası, Fransız Sarayı, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İş Kuleleri Salonu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kapalıçarşı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Sent Antuan Kilisesi, Yeniköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Yıldız Parkı.

Festival biletleri 20 Şubat Salı günü satışta olacak. (AÖ)

https://bianet.org/haber/istanbul-muzik-festivali-kokler-temasiyla-muze-park-kilise-ve-kapalicarsi-da-291840