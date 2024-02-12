İstanbul’da Ermeni koşucu Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Ermeni koşucu Yervand Mkrtchyan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazandı. Sorcumuz 1500 metre yarışında birinci oldu.

Ermenistan Atletizm takımı, Grigor Barseghyan ve Arsen Petrosyan liderliğinde yarışmaya katıldı. Takımda ayrıca üç adım atlamacılar Levon Aghasyan ve Gor Hovakimyan, koşucular Roman Aleksanyan, Ellada Alaverdyan, Gayane Chiloyan, uzun atlamacılar Yana Sargsyan ve Gor Beglaryan da yer alıyor.

Uygun sonuçların alınması halinde Ermeni sporcular, 1-3 Mart tarihlerinde Glasgow’daki kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek Dünya Kış Sıralama Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, 22 ülkeden 239 sporcu ve 370’in üzerinde katılımcıyla başladı. Şampiyonada Balkan ülkelerinin yanı sıra çevresindeki ülkeler de yer alıyor. Şampiyonada elde edilecek dereceler, 2024 Paris Olimpiyatları için kota çalışması için önem taşıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/12/İstanbul-Ermeni-koşucu-Balkan-Salon-Atletizm-Şampiyonası-altın/267817