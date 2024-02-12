Ermeni halterci Asya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Bahreyn’i temsil eden Ermeni halterci Gor Minasyan, Taşkent’te düzenlenen Asya Şampiyonası’nda ağır sıklet kategorisinde koparmada 207, silkmede 236, toplamda ise 443 kiloluk dereceleriyle gümüş madalya kazandı.
Sakatlığı nedeniyle 14 ay ara verdikten sonra yeniden sahalara dönen Suriye’yi temsilen Man Asad’a toplamda 444 kiloluk derecesiyle şampiyon oldu.
Gor Minasyan Paris Olimpiyat Oyunlarına kota aldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/12/Ermeni-halterci-Asya-Şampiyonası/267852
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