Bolu’da, Hristiyan topluluğu kuruldu

Bolu’da yaşan Hristiyanlar, Bolu Hristiyan Topluluğu’nu kurdu.

(Haber: Oğuzhan Eke) – Bolu’da yaşan Hristiyanlar, Bolu Hristiyan Topluluğu’nu kurdu.

Bolu’da yaşayan Hristiyanlar tarafından, “Bolu Christian Community”, yani Bolu Hristiyan Topluluğu kuruldu. Fransızca konuştukları görülen Hristiyan topluğu, Bolu’da ibadetlerini özgürce yapabiliyor. Topluluk, ibadetlerini gerçekleştirmek için Bolu’da bulunan bir organizasyon salonunu tercih ediyor. İbadetlerini ise sosyal medyada paylaşıyor. Sosyal aktiviteler de yapan topluluğun, Bolu’da eğitim alan öğrenciler olduğu düşünülüyor. Topluluğun 2023 yılında faaliyetlerine başladığı belirlendi.

YAS KARARINA UYDULAR

Öte yandan topluluk tarafından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından verilen yas kararına uyulduğu görüldü. Kuzey Irak’ta 12 askerin şehit olmasının akabinde, Başkan Özcan tarafından verilen yas kararına göre 31 Aralık 2023 tarihine kadar, 7 gün boyunca eğlence aktiviteleri yapılmayacaktı.

Bolu Hristiyan Topluluğu tarafından yapılan paylaşımda ise yılbaşı için planlanan programın, yas ilanı kapsamında iptal edildiği görüldü.

https://www.koroglugazetesi.com/boluda-hristiyan-toplulugu-kuruldu