Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan Deprem Bölgesine Yeni Destek Girişimleri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye’de 50 binden fazla kişinin ölümüne neden olan 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde deprem bölgesine yönelik desteğin artırılmasını amaçlayan yeni girişimlerini açıkladı.

Bu girişimler arasında, depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilik merkezinin ve Malatya’da da bölgedeki engelliler için protez ve diğer yardımcı cihazların bulunacağı bir merkezin açılması yer alıyor.

Adıyaman ve Hatay’da da yaşlı ve engellilere yönelik iki “erişilebilir toplum merkezinin” açılması planlanıyor. Açıklanan girişimler, deprem bölgesi için ayrılan 50 milyon dolarlık programın bir parçası.

Program öncelikle, hassas gruplara yönelik bakım hizmetlerinin sağlanması, geçim kaynaklarının ve ticari faaliyetlerin canlandırılması, atık ve deprem enkazının belediye tarafından yönetimini iyileştirmenin yanısıra tehlike altındaki kültürel mirasın korunması ve restore edilmesini hedefliyor.

BM Kalkınma Porgramı temsilcisi depremden etkilenen şehirleri ziyaret etti

UNDP temsilcisi Louisa Vinton, depremin birinci yılını anmak üzere düzenlenen bir hatfalık seyahatte en çok etkilenen dört şehri ziyaret etti.

Ziyaretinde, deprem felaketinden kurtulanlarla biraraya gelen Vinton, “Depremden etkilenen bölge halkıyla dayanışma içindeyiz ve kalkınma çabalarını destekleme kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz” dedi.

UNDP’nin yayınladığı açıklamada, birden fazla fon ile karşılanan 50 milyon dolarlık programın içindeki en büyük desteğin 10 milyon dolar ile İsveç’ten geldiği belirtildi. İsveç’in programa katkısından 4 bin 616 küçük işletme faydalandı.

50 milyon dolarlık programa 23 bin 648 başvuru gerçekleşti.

UNDP deprem bölgesindeki bin 200 kişiye mesleki eğitim verdi. Mezunların 225’i kadın olmak üzere 319’u iş buldu.

Açıklamada, Güney Kore’nin programa katkısıyla Malatya’da bölgedeki engelliler için protez ve diğer yardımcı cihazların bulunacağı bir merkez açılacağı ve Hırvatistan’ın katkısıyla, Hatay’da bir ilkokulun yeniden inşa edildiği ifade edildi.

100 milyon metreküp enkaz

Açıklamada ayrıca, depremlerde binaların çökmesiyle oluşan enkazın 100 milyon metreküpe ulaştığının tahmin edildiği belirtildi.

Kuveyt ve Japonya’nın programa katkılarıyla UNDP’nin, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurulacak model moloz geri dönüşüm tesisleri için ekipman temini yaptığı duyuruldu.

UNDP Temsilcisi Vinton, “UNDP olarak, depremden kurtulanlar için herhangi bir normale dönüşün, yalnızca yaşayacak güvenli ve emniyetli bir yer değil, aynı zamanda gelir sağlayan ve bağımsızlık duygusu yaratan bir geçim kaynağı da içermesi gerektiğini biliyoruz” dedi.

Vinton, “Bu hedef doğrultusunda çalışmanın devam edebilmesi için ortaklarımıza cömert olmaları çağrısında bulunuyoruz” diye ekledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de depremin yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Depremlerin Türkiye’de 50 bin ve Suriye’de 5 bin 900 kişinin ölümüne sebep olduğunu söyleyen Griffiths, “Her iki ülkede de doğrudan gözlemlediğim üzere, bölge halkı evlerini kaybetti ve binlerce bina yerle bir oldu. Okullar, hastaneler, camiler ve kiliseler yıkıldı veya hasar gördü” dedi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Washington’un Türkiye’ye deprem bölgesindeki projeler için ilave 1 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı.

Deprem sonrası Hatay’ı ve Türkiye-Suriye sınırını ziyaret ettiğini hatırlatan Thomas-Greenfield, “ABD ve ortak kuruluşlar, Suriye ve Türkiye genelinde 242 milyon dolardan fazla hayat kurtarıcı yardım sağladı” dedi.

(Kaynak: Voa Türkçe)

https://haber.sat7turk.com/birlesmis-milletler-kalkinma-programindan-deprem-bolgesine-yeni-destek-girisimleri/