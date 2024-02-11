Küresel güçlerin Kafkasya planı! 4 ülke Ermenistan’ı silahlandırıyor… Uzman isim ‘çok kritik’ diyerek tarih verdi

Azerbaycan’da geçtiğimiz gün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri İlham Aliyev’in zaferiyle sonuçlandı. İşgalden kurtarılan bölgelerde de 23 bini aşkın seçmen oy kullandı. Peki bu bölgelerde son durum nasıldı? Ermenistan yeniden Azerbaycan’a saldırabilir mi? Milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Dr. Eray Güçlüer, küresel güçlerin Kafkaslardaki planına dikkat çekti.

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SERCAN DİNÇ/AZERBAYCAN – milliyet.com.tr Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerine karşı başlattığı ve 44 gün süren terörle mücadele operasyonu 10 Kasım 2020 tarihinde başarıyla tamamlanmıştı.

Azerbaycan ordusu bu sürede 5 şehir, 4 kasaba ile 286 köyü işgalden kurtarmış, imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçın ve Ağdam’ı terk etmek zorunda kalmıştı.

Böylece bölgedeki yerleşimlerin kontrolü yeniden Azerbaycan ordusuna geçmiş, Ermeni işgali de sona ermişti.

30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ’da ilk kez sandık kuruldu. Geçtiğimiz 7 Şubat günü Şuşa, Hankendi, Hocalı, Hocavend, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Zengilan, Kubadlı, Laçın ve Kelbecer’de 23 binden fazla seçmen oy kullandı.

Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 milyon 497 bin 542 oy alarak seçimi yüzde 92,10 ile kazandı.

“BUNDAN SEVİNÇ DUYUYORUM”

İşgalden kurtarılan topraklarda oy kullanan Şehriyar Memmedov, “Buradan gittiğimde 2 yaşındaydım. Şimdi ise kendi topraklarıma gelerek oyumu kullanıyorum. Bundan sevinç duyuyorum. Devletimize, milletimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Fuzuli kentinde oy kullanan Azad Dadaşov da, “30 yıl sonra ilk defa Fuzuli şehrinde oyumuzu kullandık. Bu bizim için gurur verici ve tarihi bir gün” şeklinde dedi.

“TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ”

Arzu Eyyubova ise, ‘Başkomutan İlham Aliyev’e teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Galip ülkenin galip vatandaşlarıyız. Türk halkına minnettarız. Onların desteği bizi daha da güçlendirdi. Şuşa’mıza, Fuzuli’mize, Ağdam’ımıza, Hocavend’imize haklı sesimizi dünyaya duyuran Türk milletinin sayesinde kavuştuk. Çok sevinçliyim. Burada, Fuzuli’de oyumu kullandığım için çok mutluyum. Bunun için cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, şehitlerimize minnettarım. Onların hakları ödenemez’ açıklamasını yaptı.

HANKENDİ-AĞDAM-AĞDERE-BERDE HATTI

Peki işgalden kurtarılan bölgede son durum nasıl? Ermenistan yeniden Azerbaycan’a saldırabilir mi? Küresel güçlerin Kafkaslardaki planı ne? Laçın koridorunun önemi nedir? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer, milliyet.com.tr’ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Hankendi-Ağdam Ermeni kontrolündeydi. O yüzden Laçın koridoru önemliydi. Hankendi-Ağdam-Ağdere-Berde hattı Ermenistan’ın elindeydi. Savaş oldu ama Ermeniler burayı bırakmadılar.” diyen Güçlüer, “O yüzden burada Karabağ Özerk Cumhuriyeti ilan edildi. 24 saatlik muharebeden sonra Azerbaycan burayı aldı. Bütün bu alan Azerbaycan’ın oldu. O eski durum ortadan kalktı. Şimdi Laçın artık Ermenistan ile bir sınır haline geldi.” dedi.

TÜRK DÜNYASININ KANAYAN YARASI ÇÖZÜLDÜ

Güçlüer sözlerini şöyle sürdürdü; Karabağ artık tamamen Azerbaycan’ın kontrolünde, özgürleşti. Karabağ ile birlikte Azerbaycan’ın yüz ölçümü 4.500 kilometrekare büyüdü. Türk dünyasının kanayan yarası olan Karabağ meselesi de böylece çözülmüş oldu. Sadece Azerbaycan’ın kendi öz topraklarını özgürleştirmesi, Ermenistan’ı buradan kovması değil aynı zamanda Türk dünyasının kanayan yarasının durması bakımından Azerbaycan bu meseleyi halletti.

Nasıl halletti? Aslında 2020’nin eylül ayında başlattığı 10 Kasım’da biten ve 44 günlük o savaşta Ermeniler Rusya’nın da baskısıyla bazı stratejik yerleri bırakmadılar. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın sürmesini sağlayacka çok önemli bir stratejik bir hattı aslında. Ne hattıydı bu? Hankendi-Ağdam-Ağdere-Berde hattaydı…

ERMENİSTAN UTANMADAN BÜYÜK BİR HATA YAPTI

Karabağ’ın içerisinde bir Ermeni toprağı oluşturuldu. Geri kalan bütün alanı Azerbaycan çevirdi. Ama bu üç yere için dediler ki, ‘Diplomasi ile çözelim.’ Rusların da telkiniyle Azerbaycan ‘Tamam, savaşmayalım ozaman’ dedi. Fakat geçen 3 yılda Ermenistan hiç bu taraflarda oynamadı. Bir de utanmadan Azerbaycan’a saldırmak gibi büyük bir hata yaptı Karabağ’daki Ermeniler. Ermenistan, ‘Ben saldırmıyorum’ dese de aslında oydu yani. Bunun üstüne Azerbaycan 24 saat içerisinde girerek bu hattı da temizledi ve tamamen kontrol altına aldı.

LAÇIN KORİDORU

Dolayısıyla önceden Hankendi-Ağdam-Berde hattında Ermenistan’a bir yol sağlayan Laçın koridorunun da bir anlamı kalmadı. Evvelden anlamlıydı. Çünkü bu Hankendi-Ağdam-Berde hattındaki Ermeniler ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı bu Laçın koridoru sağlıyor.

Azerbaycan, “İsterseniz buradan gidin. İsterseniz burada kalın. Azerbaycan vatandaşlığını da seçebilirsiniz. Size maaş da bağlarız.” dedi. Azerbaycan aslında dünyaya insanlık dersi verdi. Demokrasi dersi de verdi. 7 Şubat’ta seçimler yapıldı. Sonuçta bu mesele halloldu.

“RUSLAR ARTIK BURADAN GİDECEK”

Burada çok enteresan bir şey var. Artık Rusların da kalmasına gerek kalmadı. Ve bu yüksek sesle dillendiriliyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl Ruslar artık buradan gidecek.

Rusya da dahildir buna, bütün dert Ermenistan’ı yeniden silahlandırıp yeniden bir defakto durumu yaratarak özellikle bu alanların yeniden Ermenistan tarafından kontrol edilmesi, böylece mevcut barış anlaşmasının rafa kaldırılması, çöpe atılması. Ermenistan’ın istekleri doğrultusunda, Ermenistan’ın Karabağ’a her an müdahale edebileceği, Karabağ’da Ermenistan’ın bir yapısı özellikle Dağlık Karabağ’da.

ABD, FRANSA, HİNDİSTAN VE RUSYA ERMENİSTAN’I SİLAHLANDIRIYOR

Karabağ iki bölümde oluşuyor. Bir düz Karabağ bir de dağlık Karabağ… İşte o Ağdam-Berde hattı dağlık bölgenin zirveleri oluyor. Oradan bir anayol geçiyor. Dolayısıyla burada bu defakto durumu oluşturmak için aslında şu an anlaşmanın uygulanmasını, anlaşma yapılmasını Ermenistan çeşitli bahanelerle uzatıyor.

Aslında Ermenistan değil, arkasındaki bütün güçler. Fransa’dan AB’ye, ABD’den Rusya’ya… Hepsi aslında burada saf tutmuş vaziyette. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Ermenistan’ı silahlandıran ülkelerin arasında Amerika, Fransa, Hindistan ve Rusya var. Bunlar parayla değil, hibe olarak veriyor bu silahları.

“ERMENİSTAN YENİDEN SALDIRIRSA HAYATININ HATASINI YAPAR”

Azerbaycan ve Türkiye bunun farkında tabi. Ermenistan’a dışarıdan suni olarak silahlandırma ile Azerbaycan’ın kendi öz topraklarına yeniden bir saldırı yapabilme durumu yok. Yaparsa Ermenistan bu sefer hayatının hatasını yapar. Ermenistan toprak kaybeder. Bunu deneyeceklerini düşünüyorum.

ŞUŞA BEYANNAMESİ: AZERBAYCAN’A YAPILAN SALDIRI TÜRKİYE’YE YAPILMIŞ SAYILACAK

‘Cezalandırma savaşı’ dediğimiz Azerbaycan’ın yeni bir savaşı ortaya çıkar. Nedir? Bu Türkiye’yi de ilgilendiriyor çünkü. Türkiye ile Azerbaycan arasında Şuşa beyannamesi var. Bu Şuşa beyannamesine göre Azerbaycan’a yapılan bir saldırı Türkiye’ye yapılmış sayılacağı için dolayısıyla bizi de ilgilendiriyor. Savunma ve silah sanayii konusunda zaten biz Azerbaycan ile birlikte hareket ediyoruz. Bizim KAAN uçağımızın projesini Azerbaycan’da ortak.

KÜRESEL GÜÇLERİN KAFKASLARDAKİ PLANI! 2028-2030 YILLARA DİKKAT

Büyük bir caydırıcılık sağlıyor ama Ermenistan’ın arkasındaki diasporanın mantığı yok. O yüzden bunu deneyebilirler, denettirebilirler.

Burada küresel güçlerin Kafkaslardaki planlarına bakacak olursak 2028-2030’lu yıllar çok kritik.

“ERMENİSTAN BUNU YAPABİLİR, HAZIRLIKLIYIZ”

Dünya üçüncü bir küresel savaşa doğru hızla evriliyor. Bu süreçte Ermenistan’a da bunu denettirebilirler ama dediğim gibi Ermenistan’ın bunu başaracak gücü yok. Yeterli silah da verseler ki vereceklerini düşünmüyorum. Elinizde sadece silah olması yetmez. Bunu devam ettirecek arka planda lojistik zincire sahip olmanız ki Ermenistan’ın böyle bir zinciri yok. Öyle bir ordusu da yok. Bu yüzden çok büyük bir hata olur.

Ama devlet aklıyla yönetilmedikleri için evet, Ermenistan bunu yapabilir. Buna karşı hazırlıklı mıyız? Evet, hazırlıklıyız. Şunu diyemem… ‘Hazırlıklı olalım.’ Hazırlıklıyız zaten. Altay tankları hazır. Zırhlı muharebe araçları hazır. SİHA’lar hazır. Uçak hazır oluyor. Füzelerimiz, ordumuz hazır. Sorun yok bizim için.

“ZENGEZUR KORİDORU ERMENİSTAN’IN ELİNDEN ÇIKAR”

Burada sorun, Ermenistan’ın devlet aklıyla hareket etmemesinin arkasındaki güçlerin çılgınlarına alet olabilme ihtimali sorun. Ama bu sefer Zengezur koridoru filan Ermenistan’ın elinden çıkar.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-kuresel-guclerin-kafkasya-plani-4-ulke-ermenistani-silahlandiriyor-uzman-isim-cok-kritik-diyerek-tarih-verdi-7077140