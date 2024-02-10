Santa Maria Kilise’ne yapılan saldırı 3 transfere engel oldu!

28 Ocak’ta Sarıyer Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıdan sonra Süper Lig ekiplerinden 2 takımın transferi iptal oldu.

İstanbul’daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta IŞİD tarafından yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Avrupa basınında saldırı hakkında çok sayıda haber, yer aldı.

10Haber’in haberine göre, bu iki cinayetin etkisi spor dünyasında da görüldü. Önce Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fransa’dan yapacakları iki transferin son günlerde yaşananlar yüzünden gerçekleşmediğini söyledi.

Belözoğlu, “Fransa’da iki oyuncuyla anlaştık. Fransa’daki en büyük gazeteler kilisede öldürülen bir insanın devamlı haberini yapıyor. Bir İngilizce öğretmeninin öldürüldüğüne dair haberler var. Ne yazık ki dezenformasyonla Türkiye aleyhine haberler yapıyorlar. Oyuncuların eşleri de etkileniyor. Türkiye ve Ankara’nın ne kadar güvenli bir yer olduğunu bilseler burayı tercih ederler. Fransa’daki iki oyuncuyla net anlaştık ama olumsuzluklardan dolayı eşleri gelmek istemedi. Saygı duyuyorum ama burayı bilseler seve seve gelirler” dedi.

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFERİ DE İPTAL OLDU

Beşiktaş’ın Barcelona ile anlaştığı 32 yaşındaki ön liberosu Oriol Romeu transferi de kilise saldırısına takıldı. Vole’den Ali Ece, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile yaptığı görüşmeden sonra transferin iptalini şöyle anlattı:

“Arat, Barcelona Başkanı Laporta’ya “Bana arkadaşın olarak bir iyilik yap ve Romeu’yu bize ver” demiş. Fernando Santos da “Tam bizlik oyuncu” demiş. Tamamen anlaşma sağlanmış. Ertesi gün oyuncunun eşi Türkiye ile ilgili haberlere bakarken kilise saldırısı haberini görüp transferden vazgeçmiş.”

https://halktv.com.tr/spor/santa-maria-kilisene-yapilan-saldiri-3-transfere-engel-oldu-805218h