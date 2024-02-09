Kilise saldırısından Doğu Türkistan İslami Hareketi çıktı! Türkiye’ye ‘teröre karşı işbirliği’çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İstanbul Sarıyer’deki kilise saldırısı faillerinden birinin Uygur asıllı eski Çin vatandaşı olmasını ve Doğu Türkistan İslami Hareketi’nin (DTİH) faaliyetlerini değerlendirdi.

China Daily’nin yönelttiği “Türk savcılar geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki kilise saldırısıyla ilgili olarak 25 şüphelinin tutuklanmasını onayladı ve onları ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘kasten nitelikli cinayet’ suçlamasıyla suçlayacak. Eskiden Çin vatandaşı olan ve artık Türk vatandaşlığına geçen şüphelilerden birinin ‘Doğu Türkistan İslami Hareketi’ (DTİH) ve ‘DEAŞ’ ile bağlantısı bulunuyor. Çin’in yorumu nedir?” şeklindeki soruya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Doğu Türkistan veya Türkistan İslam Partisi’nin (TİP) hem Çin hem de başka ülkelerde terör saldırıları planlayarak yaptığını söyledi.

‘DİĞER ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLİ’

Wenbin, raporları not ettiklerini belirtti. Sözcü, “Doğu Türkistan İslam Partisi veya Türkistan İslam Partisi olarak da adlandırılan Doğu Türkistan İslami Hareketi, hem Çin içinde hem de dışında bir dizi şiddetli terör saldırısı planladı ve yaptı. Çin tarafından yasalara uygun olarak belirlenmiş ve BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak tanınmıştır. Ayrıca Türk hükümeti tarafından da terör örgütü olarak tanındı. Son yıllarda DTİH, denizaşırı Çin hedeflerine karşı sürekli saldırılar planlamak için ‘DEAŞ’, ‘El Kaide’ ve ‘Belucistan Kurtuluş Ordusu’ gibi diğer uluslararası ve bölgesel terörist ve ayrılıkçı güçlerle daha yakın işbirliği içinde oldu.” açıklamasını yaptı.

‘TİP BÖLGE ÜLKELERİNDE İSTİKRARA ZARAR VERİYOR’

Wenbin, nrgütün Çin’in denizaşırı çıkarlarını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör faaliyetinde bulunduğu ülkelerde de güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde zayıflatan terörist faaliyetler yürüttüğünü de dile getirdi. Sözcü “Terör insanlığın ortak düşmanıdır. İlgili raporlar DTİH’nin büyük zarar veren bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. DTİH ile mücadele, Çin’in terörle mücadele çabalarında temel bir endişe kaynağıdır ve uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Çin, DTİH’ye sert bir darbe indirmek ve bölgeyi ve dünyayı güvenli ve istikrarlı tutmak için Türkiye ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle terörle mücadelede işbirliğini artırmaya hazırdır.” çağrısında bulundu.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/kilise-saldirisindan-dogu-turkistan-islami-hareketi-cikti-turkiyeye-terore-karsi-isbirligicagrisi-452256