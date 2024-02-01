“Hatay Ayağa Kalkıyor’’ Anma Programı

6 Şubat depreminin yıldönümüne günler kala Hatay’da biri Hatay Valiliği koordinesinde diğeri ise kent meclisi eliyle ayrı ayrı anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kent Meclisi “Hatay Ayağa kalkıyor” sloganıyla yola çıkarak 6 Şubat günü Antakya, 7 Şubat’ta Arsuz, 8 Şubat’ta Samandağ ve 9 Şubat’ta Defne’de ayrı ayrı anma etkinlikleri düzenliyor.

6 Şubat Salı Depremin 1. yıldönümü gününde Antakya’daki etkinlik programı şöyle belirlendi:

04.00: Antakya Köprübaşı’da buluşma

04.17: Saygı duruşu

04.20: Asi Nehri’ne Ölenlerin anısına çiçek atılması ve Reyhan bırakma

04.25: Hatay Akademi Senfoni Orkestrası konseri 13.00:Habibi Neccar camisi önünde toplanma

13.15: Narlıca Deprem mezarlığı ziyareti

15.00: Sümerler Maksim Atatürk parkından Saray caddesine yürüyüş

Kent Meclisi etkinliklerinin bundan sonraki kısmı:

7 Şubat’ta: Arsuz

8 Şubat’ta: Samandağ

9 Şubat’ta: Defne ilçelerinde gerçekleştirilirken, 20 Şubat günü ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Hatay’a gelecek ve Antakya Atatürk parkında DEPREM ANMA PROGRAMI’NA vereceği konser ile katkı sunacak.

https://haber.sat7turk.com/hatay-ayaga-kalkiyor-anma-programi/