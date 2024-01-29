Santa Maria’nın faili DEAŞ mı?

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Kurtuluş Tayiz

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan kilisesine maskeli iki terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda asıl hedefin Polonya İstanbul Başkonsolosu Widold Lesniak olduğu düşünülüyor. Ortaya çıkan görüntülerde saldırganlardan birinin silahının tutukluk yapması, bu şüpheyi güçlendiriyor.

Yaklaşık bir ay önce, 29 Aralık 2023’te bültenlere yansıyan şu haber dikkat çekiciydi: “Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet’in ortak operasyonuyla Türkiye’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.”

Söz konusu haber, DEAŞ’ın, Türkiye’de uzun süredir kilise ve sinagogları hedef alan saldırılar planladığını gösteriyor. MİT, bir ay önce olası bir saldırıyı tam zamanında engelledi. Santa Maria Kilisesi’ne yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristler belki de yakalanmaktan son anda kurtulan aynı DEAŞ hücresinden.

Şüphesiz soruşturma ilerlediğinde saldırının önünü ve arkasını tüm yönleriyle öğreneceğiz. Fakat şunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor: Santa Maria Kilisesi’ne yönelik saldırı çok önemli bir mesaj. Hatta bir başlangıç olarak değerlendirilebilir. Türkiye’yi yeniden terörle gündeme gelen, istikrarsız bir ülkeye dönüştürme planlarının start aldığını görüyoruz. Önü alınmazsa benzer terör saldırılarının arkası kesilmez.

Evet DEAŞ, terör örgütü YPG gibi bir proje örgüt. DEAŞ’ın iplerinin hangi istihbarat örgütlerinin elinde olduğu da az çok biliniyor. ABD ve İsrail’in DEAŞ’ı kullanarak Suriye ve Irak’ı dizayn ettiğini söylemek komplo teorisi olmaktan çoktan çıktı.

DEAŞ’ın Türkiye’ye karşı da sahaya sürüldüğünü hatırlıyoruz. 2015’te, kritik seçim zamanlarında DEAŞ, canlı bombalar patlatarak Türkiye’yi de dizayn etmeye kalktı. 2003’teki sinagog saldırılarının arkasında da El Kaide vardı. Fakat, güçlü devlet ve hükümet sayesinde bu terör örgütlerinin Türkiye’de etkili olmaları engellendi.

Anlaşılan yine benzer bir süreçten geçiyoruz. DEAŞ’ın bir ön hazırlık yaptığı da anlaşılıyor. Benzer saldırıları engellemek için çok kapsamlı bir çalışma ve derin soruşturma yürütülmesi şart. Santa Maria Kilisesi saldırganlarının yakalanması çok önemli bir adım olur. Gerisi çorap söküğü gibi gelir.

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/kurtulus-tayiz/santa-marianin-faili-deas-mi/haber-1443296