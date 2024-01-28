SANTA MARİA KİLİSESİ SALDIRGANLARI YAKALANDI: IŞİD ÜSTLENDİ

Sarıyer Büyükdere’deki Santa Maria Kilisesi’ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli iki kişi ateş açtı. Saldırıda Tuncer Cihan adlı bir kişi hayatını kaybetti. Ali Yerlikaya, iki saldırganın yakalandığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül: “Yaralı yok, tek bir kişiye saldırı olmuş. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.” Hayatını kaybeden Tuncer Cihan’ın yeğeni: “Sadece oraya ziyarete gitti ve tesadüfen ona denk geldi. Son iki aydır pazarları kiliseye gidip geliyordu.” Saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi’nde pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişinin ateş açması üzerine başından vurulan C.T. adlı bir kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak görüşmeler yaptı.

Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları söyledi:

“Öncelikle başımız sağ olsun diyorum. Biraz sonra valimiz de orada olacak. Bütün emniyet teşkilatı arama içerisinde. İnşallah kısa zamanda yakalanarak gereği yapılacaktır. Ama tüm cemaatinize baş sağlığı dileklerimi özellikle iletmek istiyorum.

Her yerde maalesef bu tür caniler çıkıyor. Bunlar masum insanlara da adete bedeller ödetiyor. Bütün emniyet teşkilatımız bütün imkanlarıyla seferber. Kısa zamanda fail yakalanacaktır.”

Yerlikaya: “İki katil zanlısı yakalanmıştır”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki saldırganın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.

Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”

Yerlikaya, olayla ilgili ilk açıklamasında şunları söylemişti:

“Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

İmamoğlu: “Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıyla ilgili şu mesajı paylaştı:

“Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.”

Yaralı yok

İstanbul Valisi Davut Gül, şu açıklamayı yaptı:

“Hepimizin başı sağ olsun. 52 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Polisimizin savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok, tek bir kişiye saldırı olmuş. İçeri girilmiş ve vefat eden kişiye saldırıda bulunulmuş. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Failler yakalanıp yargılanacak. Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor.”

Tunç: “Bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç’un açıklaması şöyle:

“İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Kurum: “Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim“

AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kilise’deki saldırının ardından Rahip Anton Bulai’yi arayarak başsağlığı diledi. Kurum, şunları söyledi:

“Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak.”

İtalya Dışişleri Bakanı: “Büyükelçilik ve konsolosluk takip ediyor”

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıyı kınıyor ve hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ankara’daki büyükelçilik ve İstanbul’daki konsolosluk durumu takip ediyor. Eminim Türk makamları saldırının faillerini yakalayacaktır.”

“Son iki aydır pazarları kiliseye gidip geliyordu”

Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden kişi 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan. Tuncer Murat Cihan’in yeğeni Çağın Cihan, “Kendisi amcam olur. Sadece oraya ziyarete gitti ve tesadüfen ona denk geldi. Sade masum biriydi ve kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu” dedi.

Cihan’ın dayısı Kazım Aydemir ise “Benimle birlikte kiliseye geliyordu. Cemaat tarafından çok sevilen biriydi. Boşu boşuna öldürdüler. Çok fazla üzgünüz” dedi.

Çıkmaz sokaktan atlayarak kaçtılar

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iki saldırganın kiliseye doğru yürüdüğü ve yüzlerinin büyük bir kısmının kapalı olduğu ve üzerlerinde palto olduğu görüldü.

Saldırganlar Santa Maria Kilisesi’nin arkasındaki Uzun Fıstık ile Albayraklar sokağında bulunan çıkmaz sokaktan gelerek kiliseye girdi. Saldırının ardından maskeli iki kişi yine aynı sokakta kaçtı. Görgü tanıklarına göre saldırganlar, Albayraklar sokağı üzerinden CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı yanından bulunan çıkmaz sokaktan atlayarak, Kırkçılar sokaktan çıktı. Buradan Mühendis Şevket sokağına doğru kaçmaya devam etti.

Motosikletle olay yerinden kaçtılar

Alınan bilgiye göre saldırganlar önce motosikletle Sarıyer’e geldi. Saldırının ardından ara sokağa park ettikleri motosiklete tekrar binerek olay yerinden kaçan saldırganlar daha sonra orman yolu üzerine park ettikleri araca binerek bölgeden uzaklaştı.

Emniyetin de bu araç üzerine durduğu belirtildi. Polisin kilise çevresi ve saldırganların kaçış güzergahı üzerinde yaptığı çalışmalar sürüyor.

Sarıyer Belediye Başkanı: “İkinci patlamadan sonra silah tutukluk yapmış”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Birgün’e yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Papaz ikinci kez silah patladığında başını kaldırdığını söyledi. İlk silah patladığında zaten herkes kendini yerlere atmış. İkinci patlamadan sonra silah tutukluk yapmış, sonrada çıkmışlar. Devamında ne olacaktı, saldırı sürecek miydi bilinmiyor.

“Saldırı sırasında girişteki Bayburtlu bir vatandaş yaşamını yitiriyor ki Müslüman bir vatandaş kendisi. Papazın söylemesine göre devamlı kiliseye gidip geliyormuş ki papaz bu kişiyi tanıyormuş, kendisinden ‘İyi bir insandı’ olarak söz etti. Sarıyer’de kiliselerin kapısı hep açıktır, herkes içeri girer birbirlerini tanırlar, husumet yaşanmamıştır. 15 yıldır burada belediye başkanıyım, buralarda büyüdük daha önce hiç böyle bir şey duymadım.

Olay sırasında Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile çocuklarıyla birlikte ayine katıldığına dikkat çeken Genç şunları aktardı:

“Ön tarafta oldukları için kendilerine bir şey olmamış ancak çocukları ve ayindeki herkes çok ciddi etkilenmiş. Ayin sırasında 35-40 kişi kilisedeydi. İkinci silah patlamasından sonra papazı korumaya almışlar. Olayı gerçekleştirenler ise ellerini kollarını sallayarak çıkıp gitmişler. Silahla tarama gibi bir olay yaşanmamış münferit bir ateş var. Tarama olsa kiliseye gelmişler derdik ama bir kişi vurdular ardından başkasını da vuracaklar mıydı bilinmiyor.”

Boğazdaki tek Latin Katolik kilisesi

Saldırının yaşandığı Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi, İstanbul Boğazı’nda bulunan tek Latin Katolik kilisesidir. İnşaatına 1864’te başlanan kilise 1866 yılında ibadete açıldı. Meryem Ana Doğuş Kilisesi olarak da bilinir.

https://serbestiyet.com/haberler/sariyerdeki-santa-maria-kilisesine-pazar-ayini-sirasinda-silahli-saldiri-bir-kisi-hayatini-kaybetti-155752/