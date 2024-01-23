İtalya Süper Kupası, Inter’in Henrikh Mkhitaryan 23. kupasını kazandı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da “İnter”-”Napoli” maçı gerçekleşti.

“İnter” 90+1 dakikada Lautaro Martinezin attığı gole kupaya uzandı ve üst üste 3. kez kazanarak toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.

Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı ve “İnter” orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan ilk beşte oynadı ve “İnter”in İtalya Süper Kupası’nın sahibi oldu.

Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan “Inter”, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.

İtalya Süper Kupası, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan’ın 23. şampiyonluğu oldu.

“İnter”in İtalya Süper Kupası’nın sahibi olan Mkhitaryan X hesabında “Önemli bir kupayı daha kazanmak ne muhteşem bir duygu! Oradaki tüm hayranlarımıza selamlar” böyle paylaşım yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/23/Henrikh-Mkhitaryan-İnter/266328