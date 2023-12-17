Papa Francis: Gazze’den çok vahim ve acı haberler almaya devam ediyorum

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bulunan kiliselere ve Hristiyanlara yönelik saldırılarına değinerek, “Bazıları ‘Bu bir terör, bu bir savaş’ diyor. Evet, bu bir savaş, bu bir terördür” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da yaptığı geleneksel pazar duasının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değindi. Papa, Gazze’de Hristiyanların sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda İsrail askerleri tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu bir anne ve kızın hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını hatırlatarak, “Gazze’den çok vahim ve acı haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombaların ve silahlı saldırıların hedefi oluyor. Bu, ailelerin, çocukların, hasta veya engelli insanların, rahibelerin bulunduğu Kutsal Aile Katolik Kilisesi’nin içinde bile oldu. Anne Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton tuvalete giderken silahlı kişiler tarafından öldürüldü, diğerleri de yaralandı” dedi.

Rahibe Teresa’nın kurduğu tarikata bağlı bir rahibe manastırının İsrail tank ateşiyle zarar gördüğünü de hatırlatan Papa, “Bazıları, ‘Bu bir terör, bu bir savaş’ diyor. Evet, bu bir savaş, bu bir terördür” dedi.

İSRAİL’İN KİLİSELERE SALDIRILARI

Kudüs Latin Patrikhanesi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tankın Hayırsever Misyonerler Manastırı’na ateş ettiği belirtilmiş, manastırın jeneratörünün tahrip olduğu ve yangın çıktığı ifade edilmişti. Patrikhane, ilerleyen saatlerde ise İsrailli bir keskin nişancının Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne sığınan anne Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton’u öldürdüğünü belirtmiş, anne ve kızın kilise binasından çıkıp Rahibeler Manastırı’na doğru yürüdükleri sırada saldırıya uğradığını ve birinin diğerini güvenli bir yere taşımaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü aktarmıştı. Patrikhane ayrıca, İsrailli keskin nişancının kilise yerleşkesinde diğerlerini korumaya çalışan 7 kişiyi vurarak yaraladığını bildirmişti.

PAPA DAHA ÖNCE DE “TERÖR” İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Papa, Gazze Şeridi’ndeki saldırılardan bahsederken bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez “terör” kelimesini kullandı. Papa, en son 22 Kasım’da İsrailli esirlerin yakınları ve Gazze’de aileleri bulunan Filistinlilerle yaptığı ayrı ayrı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Savaşlar bunu yapar. Ancak burada savaşların ötesine geçtik. Bu savaş değil, bu terör” demişti. Yahudi gruplar ise, Papa’ya kullandığı “terör” ifadesi nedeniyle tepki göstermişti.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/papa-francis-gazzeden-cok-vahim-ve-aci-haberler-almaya-devam-ediyorum-7050781