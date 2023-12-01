İsa Bal: Boşverin yemek şarap uyumunu, maceracı olun

Dünyadaki aktif 167 master sommelier’den biri İsa Bal, Londra’daki Michelin yıldızlı restoran Trivet’in de sahibi. Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan şaraplarını öneren Bal’dan tüyolar aldık

Nazlı Tolga / nazlitolga@icloud.com

Şarap dünyası, kokuların, lezzetlerin ve tarihin zenginliğiyle dolu karmaşık bir dünya. Bu dünyanın en tepesinde şarap hakkındaki derin bilgileriyle master sommelier’ler oturuyor. Master (usta) sommelier olabilmek için çok sıkı bir eğitim ve sınav sürecinden geçmek gerekiyor. Dünyadaki tek Türk master sommelier İsa Bal, 1969 yılından beri bu unvana layık görülen 273 kişiden biri. Bal’la Londra’daki Michelin yıldızlı restoranı Trivet’te buluştuk.

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https://gazeteoksijen.com/o2/isa-bal-bosverin-yemek-sarap-uyumunu-maceraci-olun-195902