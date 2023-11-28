Tiflis’te Ermeni besteci Aram Khachatryan’a adanmış hatıra plaketi açıldı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Dimitri Uznadze 93 adreste dünyaca ünlü Ermeni besteci Aram Khacahtryan’a adanmış hatıra plaketi açıldı. Khachatryan 1906-1922 yıllarda bu adreste yaşadı.

Ermenistan’ın Gürcistan Büyükelçisi Ashot Smbatyan Khachatryan bestecisinin oluşumunda ve gelişiminde Tiflis’te geçirilen yılların etkisini vurguladı ve Gürcistan’daki Ermenistan Büyükelçiliği ve Yerevan’daki Aram Khachatryan Evi-Müzesinin girişimine destek vermek için Tiflis Sacrebulo’ya teşekkür etti.

Etkinlikte Tiflis Aram Khachatryan müzik okulu öğrencisi kısa bir müzikal numarası gerçekleştirdi.

Hatırlanacağı üzere, bu yıl dünyaca ünlü Ermeni besteci Aram Khachatryanın doğumunun 120. yıldönümünü kutluyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/28/Aram-Kahacahtryan-Tiflis/262759