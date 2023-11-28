Kudüs’ün Ermeni mahallesindeki “İnek Bahçesi”ni savunmak için barışçıl gösteri devam ediyor

Kudüs’ün Ermeni mahallesinin savunması ve korunması için hareketinin resmi X hesabında bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda “Kudüs’ün Ermeni mahallesinde Ermeni bin yıllık Ermeni mirasını korumak için barışçıl gösteri hala devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kudüs’ün Ermeni mahallesinin “İnek Bahçesi” olarak bilinen arazi sorunu Kudüs Ermeni Patrikliği Patrikhanesinin 16. yüzyıl tarihindeki en büyük ontolojik tehdidi olarak tanımladı.

Aldatma yoluyla ve sorunlu sözleşmenin diğer tarafı dışında Kudüs polisi de şiddetli güç kullanma ve tehditlerde bulunuyor. Kasım ortasından bu yana Kudüs Ermeni Cemaati ve Kudüs Ermeni Patrikhanesi beraber sorunun zorla çözümüne karşı direniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/28/İnek-Bahçesi/262761