Samast hakkındaki davalar birleştirildi

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Bu dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanıklı davayla birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince dava dosyalarının birleştirilmesi talebini değerlendirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Buna göre tutuksuz sanık Ogün Samast’ın 6 Aralık’ta yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Samast hakkında hazırlanan iddianamede, Yasin Hayal’in “suç örgütü yöneticisi olmak”, Erhan Tuncel ve Ogün Samast’ın ise “suç örgütü üyesi olmak” suçundan ceza aldıkları ifade edilmişti.

Ogün Samast hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Samast’ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatılıyor.

İddianamede, Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.​​​​​​​

İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip zaptında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu gerekçesiyle bu dosyanın birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğinin sorulmasına karar vermişti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29494/samast-hakkindaki-davalar-birlestirildi