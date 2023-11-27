Kim Kardashian cüretkarlığı artırdı!

Sansasyonel hayatı ve cesur pozlarıyla magazin basınının renkli figürleri arasında yer alan Kim Kardashian, 360 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur bir paylaşımda bulundu.

Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden Kim Kardashian, sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

The Kardashians adlı reality şov programıyla ünlenen ve kendi korse markasıyla milyarder bir girişimci haline gelen Kim Kardashian yine adından söz ettiriyor.

American Horror Story” adlı dizide Siobhan rolünü canlandırdıktan sonra yeni bir dizi için hazırlık yapan Kim Kardashian, bu sefer şeffaf sütyen giydi. Kim Kardashian, transparan bir sütyen giyse de frikik vermemek için önlemler aldı.

Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllı olan Kim Kardashian, ”Ben Ermeni kültürüyle yetiştim” açıklamasıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Özel hayatıyla da adından söz ettiren yıldız, 2000 yılında prodüktör Damon Thomas’la evlendi ancak çiftin evliliği sadece 4 yıl sürdü. R&B sanatçısı Ray J ile seks kasedi ortaya çıkan Kim Kardashian, önce dava açtı ancak sonra krizi fırsata çevirdi ve kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı.

Sonrasında Reggie Bush ve Michael Copon ile beraber olan Kardashian, Kris Humphries ile ikinci evliliğini yaptı. Kris Humphries’ten 2013 yılında ayrılan Kardashian, 2014’te Kanye West ile evlendi.

Kaotik aşk hayatlarıyla gündemden düşmeyen Kanye West ve Kim Kardashian çifti, 2022 yılında ayrılma kararı aldı. 3 çocuk annesi Kim Kardashian, son çocuğunu taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirmişti.

Kanye West’ten boşandıktan sonra bomba itiraflarda bulunan Kim Kardashian, eski eşi tarafından zorbalığa uğradığını anlatmıştı.

Kanye West’in aşırı makyajdan ve ojeden hoşlanmadığını söyleyen Kardashian, ”Ayrıca bazı projelerde yer almama izin vermedi” dedi.

https://www.bursahakimiyet.com.tr/magazin/kim-kardashian-curetkarligi-artirdi-1169052