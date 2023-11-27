Ermeni Soykırımı’ndan sonra ABD’de ün kazanmış efsanevi Zilciyan ailesi Ermenistan’da anılacak

2024 yılında Zilciyan tabak şirketinin kuruluşunun 400’üncü yılı anılacak.

Ermeni zil ustalarının popülerleştirilmesi ve “Zilciyan” şirketinin 400. yıl kutlamalarına ilişkin bir soruya cevap olarak, Ermeni Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor bakan yardımcısı Alfred Kocharyan, kültürel programların uygulanması sırasında Ermeni müzik kültürünün korunması ve popülerleştirilmesinin sürekli vurgulandığını belirtti.

Özellikle, Zilciyan zillerinin üretiminin 400. yılına adanmış posta pulu baskı hazırlık aşamasında oldukları açıkladı.

Zilciyan ailesinin hikayesi, 1623 yılında alkimist Avetis Zildjian’ın İstanbul’da belirli bir metal karışımından yapılmış bir çanak yapmak için özel bir alaşım elde ettiği zaman başlar. Bu karışımın sırrı yüzyıllar boyunca sıkı bir şekilde saklanmış, uzun süre bilgi sızıntısını önlemek için bile kaydedilmemiştir.

Zilciyanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş bir bölgesinde zil üretimi için ayrıcalıklı hak elde ettiler. Bir süre sonra müzik enstrümanı büyük talep gördü ve Türk ordusunda kullanıldı. Askerler, düşmanları korkutmak için onu kullanıyorlardı. Türkler enstrümanı “zil” (yüksek, keskin sesli – ed. n.) olarak adlandırıyor, ustaları ise “zilci” olarak adlandırılıyordu. Böylece, Kerob-Avetis “zilci”ye “yan” ekledi ve Zilciyan soyunun kurucusu oldu.

1915 Ermeni Soykırımı sırasında Zilciyan ailesinin hayatta kalan fertleri ABD’ye taşınmayı başardı. 1929’da Massachusetts eyaletine bağlı Quincy’de Avedis Zildjian Co. şirketi kuruldu. Zaman içinde Zildjian şirketi, tavalun olarak adlandırılan bir çalgı enstrümanının parçası olan vurmalı bir enstrümanın tamamını üreterek üretim teknolojisini geliştirdi ve bu enstrümanı halk arasında “chika-chik” olarak bilinen şekilde tanıttı.20’inci yüzyılın ortalarından bu yana Zildjianlar, caz ve rock gruplarının başlıca tedarikçisi olmuşlardır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/27/Ermeni-Soykırım-ABD-Zilciyan/262692