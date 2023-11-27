2023 Junior Eurovision’u Fransa kazandı, Ermenistan 3’üncü oldu (Video)

Fransa’nın Nice şehrinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ‘Junior Eurovision’ Şarkı Yarışması’nı 228 puanla Fransa kazandı.

Fransa’yı bu yıl ‘Coeur’ adlı şarkısıyla Zoé Clauzure temsil etti. Şarkısı, kendisinin de yaşadığı akran zorbalığını konu alıyor. Fransa, 2018 yılında yarışmaya geri döndü ve üç kez yarışmayı kazanarak Gürcistan ile zafer sayısı rekorunu eşitledi.

Ermenistan’ı temsil eden “Yan Girls” grubu “Do It My Way” şarkısıyla üçüncü oldu.

Jüri oylaması sonucunda “Yan Girls” grubu 116 puan aldı.

“Yan Girls” izleyici ve jüri oylaması sonucunda 180 puan aldı.

Ülkemiz 12 puanını Malta temsilcisine verdi.

Nane, Nancy, Camilla, Suzanne ve Aida, “Junior Eurovision”a katılmak için “Yan Girls” grubunu kurdular.