Ermenistan-Türkiye Margara sınır kapısı’nın inşaatı gelecek hafta tamamlanabilir

Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, “Margara” Sınır Kapısı’nın inşaatının gelecek hafta tamamlanabileceğini gazetecilere bildirdi.

“Sınır kapısı neredeyse hazır, muhtemelen gelecek hafta hazır olacak, neredeyse hiç iş kalmadı.” dedi.

Badasyan’a göre, kalite kontrolü yapılıyor.

Başbakan Nikol Paşinyan 30 Ekim’de, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcileri arasında varılan anlaşmaların yakın bir zamanda uygulanacağını açıklamıştı.

Başbakan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Ermenistan-Türkiye sınırı, 3 ülkenin vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılıyor. Ayrıca, önemli altyapı çalışmaları yapıldı, Margara Geçiş Noktası’nın yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmalar yaptık ve bu konuda olayların gelişimine hazırız. Anlaşmaların hayata geçirilmesini umuyoruz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/20/Ermenistan-Türkiye-Margara-sınır-kapısı/262031