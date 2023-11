CET Başkanı Mons. Martin KMETEC, 2024 yılını Türkiye Efkaristiya Yılı olarak ilan etti

Prot. No. 952/2023 TR İzmir, 14 Kasım 2023Sevgili Kardeşlerim,Allah’ın sevgisinin muazzam armağanı, Kutsal Efkaristiya’dır. Paskalyası’nın anısı olarak Son Akşam Yemeği’nde Rabbimiz Mesih İsa tarafından kurulan bu yüce sakrament, iman edenler için ruhsal besin, birliğin işareti ve sevginin bağı, gelecek olan şanın vaadidir. “Dünyanın sonuna kadar tüm günler boyunca ben sizinleyim” diyen Kurtarıcı’nın verdiği sözün sürekli yerine geldiğini göstermektedir. Gerçekten de Papa II. Yuhanna Pavlus ile birlikte biz de “Kilise Efkaristiya’dan yaşıyor” diyebiliriz.Sevinç ve umutla belirtmek isteriz ki son yıllarda tüm evrensel Kilise ile birlikte deneyimlediğimiz sinodal yolculukta Türkiye’de yaşayan Hristiyan toplumu için “Kutsal Ayin de çok önemlidir. Allah’ın Sözü ve Pazar günü Kutsal Ayin’e katılmak, bireyler için bir gereklilik olmaya devam etmektedir.” Aynı zamanda Kilisemizin pek çok unsurunda ifade edilen “birlik ruhunda”ki azalmanın da acilen durdurulması gerektiği ortaya çıkmıştır.Geçtiğimiz yıl Ekim ayında İzmir’de toplanan Sinod Konferansında ilan edildiği üzere ülkemizdeki Episkoposlar, tüm cemaatlerimizde Efkaristiya’yı giderek daha merkeze yerleştirme ve buradan hareketle yeni cemaat bağları oluşturarak Hristiyan yaşamımızı ve pastoral eylemlerimizi yenilemek üzere özel bir zaman ayırma önerisini onaylamış durumdadırlar. Bu kararı somut olarak eyleme geçirmek arzusu içinde, bu mektupla Türkiye Katolik Kilisesi Efkaristiya Yılını başlatıyorum. Bu yıl, önümüzdeki Aralık ayının birinci Pazar günü Bekleyiş Dönemi ile başlayacak ve 24 Kasım 2024 tarihinde Evrenin Kralı Rabbimiz Mesih İsa’nın Görkemli Bayramı ile Hristiyan yılı tamamlanırken sona erecektir.Bu özel lütuf zamanını tam da 2024 yılında yaşamayı tercih etmenin bazı özel nedenleri bulunmaktadır. Her şeyden önce önümüzdeki yıl Quito’da “Dünyanın saağlığı için kardeşlik. Hepiniz kardeşsiniz” (Mt. 23, 8) teması ile kutlanacak olan 53. Uluslararası Efkaristiya Kongresi ile derin bir birliktelik amaçlanmaktadır. Bu özel durumla, Evrensel Kilise’nin yaşamındaki bu özel ana somut olanaklarımız doğrultusunda katılmayı amaçlıyoruz. Üstelik, uzun zaman önce ilahi takdir ile çıkılan sinodal yolculuğun bitişini işaret eden bu yıl; bizi Papa Francesko’nun istekleri doğrultusunda “Peregrinantes in Spe” Ümidin Hacıları olarak belirlenen 2025 Kutsal Yılı’ın açılışına götürecektir. Birliğin sakramenti, ümidin ekmeği ve yeni bir dünyanın habercisi olan Efkaristiya’ya dikkatimizi yoğunlaştırmamız ve bu çok önemli anın meyveleri ile yaşamamız için bizlere yardım edecektir.Türkiye Kilisesi, Efkaristiya Yılı kutlayarak, Rab İsa’yı daha iyi tanımayı, sevmeyi hizmet etmeyi ve ilan etmeyi; Emmaus youndaki öğrenciler gibi ekmek bölünürken Rab’bin orada hazır bulunduğunu fark etmeyi dilemektedir. Katekezler ve diğer yollarla, bu Sakrament etrafında kilise cemaatinin imanını birlikte derinleştirmeye, litürjik kutlamalara daima daha aktif ve daha bilinçle katılmaya, göklerin ekmeğini yedikten sonra yeryüzünün ekmeğini yoksul ve muhtaç haldeki tüm insanlarla paylaşmaya çağrıldığımızı hatırlamayı diliyoruz. Ayrıca Papa Francesko’nun tüm Hristiyanlara pek çok kez tekrarladığı çağrıya somut bir karşılık vermek istiyoruz: “Tapınarak” Allah’ı sevmek. Gerçekten de “Tapınmak, Allah’ın karşılıksız, hayret uyandıran sevgisine verebileceğimiz ilk yanıttır”. “Aslında Tapınmak sadece Allah’ın Rab olduğunu, hayatlarımızın, Kilise’nin yolunun, tarihin ilerleyiş şeklinin Allah’ın müşfik sevgisine bağlı olduğunu kabul etmek demektir. Hayatın anlamı O’dur.”Önümüzdeki aylarda Türkiye Kilisesi Efkaristiya Yılı’nı ulusal boyutta yaşamak için önerilecek girişimler ilan edilecek. Ancak bize sunulan bu lütuf zamanının bollukla kalıcı meyveler verebilmesi için bu büyük etkinliklerin tek başına yeterli olamayacağını önemle vurgulamalıyız. Her özel cemaatin, episkoposluk bölgesinin, mahalli kilisenin, ruhbanın ya da başka türden her topluluğun kendi çobanları ya da rahiplerinin rehberliğinde kendi imkanları ve özel gereksinimlerine göre Efkaristyia Yılı zamanını daha iyi bir şekilde yaşamak için neler yapabileceğini araştırması gereklidir. Aynı zamanda her bir imanlı, episkopos, ruhban, diyakon, din adanı, adanmış kişi, laik kendisine şu soruyu sormalıdır: “bu zamanı en iyi şekilde nasıl yaşamak istiyorum?” “Hayatımda gerçekten yenilenme ve sevincin bir işaretini bırakması için bana verilen bu Efkaristiya Yılı’nda, bu bende gerçekleşsin diye hangi somut seçimleri yapabilirim ve yapmak istiyorum?”Sevgili kardeşlerim, Türkiye Kilisesi Efkaristiya Yılına hep birlikte sevinçle girmek için hazırlanalım. Ellerimizi kaldırıp Rab’be seslenirken Monsenyör Luigi Padovese’nin sözleri ile dua edelim: “Ey Rab, bize olan sevginin sınırsız olduğuna inanmamız için yardım et. Efkaristiya’da daima bizimle olmak istediğini kavramamızı sağla. Gözlerimizi aç, böylece varlığımızın; yaşam ve kuvvet veren ekmeğe dönüşmekle anlam bulduğunu anlayalım. Kardeşlerimiz için Efkaristiya’ya; yani aldığı sevgi, teselli ve ümidi başkalarına veren Hristiyanlara dönüşmemiz için yardım et. Âmin”.