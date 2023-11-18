Paşinyan: Azerbaycan’la barış anlaşmasının temel ilkelerinde anlaştık

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan’la barış sürecine ilişkin iyi ve kötü haberler olduğunu söyleyerek iyi haberin barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaşmaları olduğunu belirtti.

DUVAR – Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış anlaşmasının temel prensipleri üzerinde anlaşmaya vardığı açıklandı.

Reuters’ın aktardığına göre, Rusya’nın TASS haber ajansı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a atıfla paylaştığı haberinde, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış anlaşmasının temel ilkelerinde anlaşmaya vardığı bilgisini verdi.

Buna göre, Paşinyan, barış anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bazı ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti. Ermenistan Başbakanı, iki ülkenin bazı konularda anlaşma sağlamakta halen çoğu zaman zorlandığını da ifade etti.

‘AYNI DİPLOMATİK DİLİ KONUŞMUYORUZ’

“Ermenistan-Azerbaycan barış süreciyle ilgili iyi ve kötü haberlerim var” diyen Paşinyan, “Azerbaycan’la barışın temel ilkeleri üzerinde anlaşma sağlanmış olması iyi. Bu, Brüksel’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı (İlham Aliyev) ile toplantıların sonucunda AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğunda gerçekleşti” dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: “En önemli kötü haber ise halen farklı diplomatik dilleri konuşuyoruz ve çoğu zaman birbirimizi anlamıyoruz.”

PAŞİNYAN: YIL SONUNA KADAR BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMAYA HAZIRIZ

Paşinyan, 17 Ekim’de yaptığı açıklamada da Ermenistan’ın 2023 yılı sonuna kadar Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ve Ermenistan’ın topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alacağını belirtmişti.

PUTİN’DEN ‘MOSKOVA EV SAHİPLİĞİ YAPSIN’ ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ekim’de Kırgızistan’a yaptığı ziyarette Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri hakkında da konuşmuş, Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu hakkında da değerlendirmede bulunarak, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine başkent Moskova’da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül’de yaptığı açıklamada, Karabağ’a askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, Karabağ’da ‘Artsakh Cumhuriyeti’ olarak adlandırılan ancak Azerbaycan’ın tanımadığı yönetim, bir gün sonra yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini bildirmişti.

Ateşkesin ardından Azerbaycanlı ve Karabağlı Ermeni temsilciler arasında Azerbaycan ve Karabağ’da iki görüşme yapılmış, Karabağ’daki yönetim 28 Eylül’de bir açıklama yaparak yönetimin varlığına 1 Ocak 2024’ten itibaren son verileceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/pasinyan-azerbaycanla-baris-anlasmasinin-temel-ilkelerinde-anlastik-haber-1647929