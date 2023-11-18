Özgür Özel, Hrant Dink anmasında konuştu: Bu ülkenin karanlık güçleri işbaşında

Hrant Dink anmasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu ülkenin karanlık güçleri iş başındadır. İyi insanlara sesleniyoruz. Çağrıldığınızda koşun gelin sokaklara” dedi.

Ferhat Yaşar

İSTANBUL – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katil Ogün Samast tarafından katledildiği yerde anıldı. Anmaya çok sayıda gazetecinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

‘BİZ BURAYA İKİNCİ KEZ GELDİK’

Hrant Dink’in katledildiği yerde arkadaşları adına konuşan Bülent Aydın, “Son kez çıktığı kapının önündeyiz. Vurulup düştüğü yerdeyiz. 17 yılda olduğu gibi bugün de bu ülkenin vicdan ve adalet duygusuna sahip çıkan, barış ve demokrasi için yüreği çarpan insanlarıyla omuz omuzayız. Biz buraya 19 Ocaklar dışında, 17 yıl boyunca ikinci kez geliyoruz. Birincisi, cinayetten beş yıl sonra Hrant Dink anmasına iki gün kala o müsamere gibi mahkemenin verdiği, daha doğrusu bu ülkenin vicdan sahibi insanların yüzüne çarptığı kararın ardındandı. Sevgili Rakel Dink başta olmak üzere Beşiktaş’taki mahkemeden akşam vakti yürüyerek buraya geldik. ‘Bu kararı tanımıyoruz, adalet istiyoruz’ dedik. 16 yıldır, her 19 Ocak’ta bu meydanda sadece Hrant Dink’i anmak için değil, buradan adalet talebini seslendirmek ve yükseltmek için geldik. Bugün ikinci kez işte buradayız” dedi.

Hrant Dink, katledildiği yerde anıldı.

‘HEPİNİZ TANIKSINIZ’

“Bugün buraya gelmemize vesile olan kötülük uzun bir tarihsel sürecin son damlası gibidir” diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu dava başladığı günden itibaren gerçek suçluların yargılanmasını istedik. Bu hiçbir zaman olmadı. ‘3-5 tane tetikçiyle bu davayı kapatamazsınız’ dedik. 18 yaşından küçük ayarlanmış tetikçi nitekim mahkemenin verdiği cezasını doldurdu ve çıktı. Bu bir infiale neden oldu. Çünkü bunun arkasında yüz yıllık kötülük var. Bunun altında 16 yıldır süren hukuksuzluk var. Hepiniz tanıksınız. Duruşmalar mahkemeler boyunca, Hrant’ı bu tetikçinin önüne atan, hedef gösteren, katline ferman çıkan hiç kimse bu davada yargılanmadı. O derin kötülükle bu duruşmalarda yüzleşilmedi. Milliyetçiliğin, ırkçılığın yol açtığı bu karanlık çukurdan bahsedilmedi. Biz, bu karanlık cinayetin arkasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar, bu alçak cinayete karışan herkes yargılanana kadar, bu kötülükle yüzleşene kadar bu davanın peşini bırakmıyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez.”

‘İYİ İNSANLAR, ÇAĞRILDIĞINIZDA KOŞUN GELİN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bir derin güç, hepimize had bildiriyor. Türkiye’deki bütün muhaliflere şunu söylüyorlar. Biz buradayız diyorlar. Günü geldiğinde katilimize de sahip çıkarız diyorlar. Kötülük katiline sahip çıkıyorsa, bütün iyi insanları Hrant’ın davasına, bütün mağdurların davasına, Türkiye’deki insan hakları sorununa sahip çıkmaya, Türkiye’deki bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. Bütün iyi insanlar birbirlerine ve adalet arayışına sahip çıksın. Hafta boyunca tüm söylenecekleri söyledik. Bugün Hrant’ın Arkadaşlarının çağrısıyla buradayız. Bir derin güç, hepimize had bildiriyor. Elbette en çok Ermeni cemaatini yaralıyor, üzüyor, tedirgin ediyor. Türkiye’deki bütün muhaliflere şunu söylüyorlar. Biz buradayız diyorlar. Günü geldiğinde katilimize de sahip çıkarız diyorlar. Kötülük katiline sahip çıkıyorsa, bütün iyi insanları Hrant’ın davasına, bütün mağdurların davasına, Türkiye’deki insan hakları sorununa sahip çıkmaya, Türkiye’deki bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. Türkiye’deki kötülük ve derin güçler katillerine sahip çıkıyorlar. Bütün iyi insanlar birbirlerine ve adalet arayışına sahip çıksın” ifadesini kullandı.

‘KÖTÜLÜĞÜ HEP BERABER YENECEĞİZ’

Özel, konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “Önümüzdeki günlerde tam 17 yıl olacak. 17 yıl önce tam burada bir güvercini vurdular, geçtiğimiz hafta da birileri bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten yargılanmadı. O talimatı verenler, özellikle çocuk yaşta katil seçenler, daha sonra onun sırtını sıvazlayanlar, geçtiğimiz günlerde hepimize şunu söylediler. Biz gerektiğinde katilimize de sahip çıkmayı biliriz, ayağınızı denk alın. Bu en başta Dink ailesine, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık, çok büyük bir meydan okumadır. İncindiler, üzüldüler ve kahroldular. Hepimiz incindik, hepimiz üzüldük, hepimiz kahrolduk. Hepimize şunu hissettiriyorlar. Bu ülkenin derin karanlık güçleri iş başındadır. Hiçbir vicdanları yoktur, acımaları yoktur. Ayağınızı denk alın diyorlar. Bu organize kötülüğe karşı, bu kötülerin koalisyonuna karşı bütün iyileri, iyilikle direnmeye, birbirlerine sahip çıkmaya, omuz vermeye, nerede bir adaletsizlik, haksızlık, nerede bir ezilen varsa hep beraber dayanışmaya davet ediyoruz. Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığı yenebilir, Biz, iyi insanların, Dink ailesinin, Dink’in arkadaşlarının, Ermeni cemaatinin, Cumartesi annelerinin, 8 Mart’larda İstiklal’e çıkarılmayan kadınların, alın teri, emeği sömürülenlerin, işkenceden geçirilenlerin, öldürülen kadınların hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız. Cesur olacağız, çağrıldığımızda koşup geleceğiz. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. İyi insanlar çağrıldığınızda koşun gelin, sokaklara gelin, meydanlara gelin, yürüyüşlere gelin, açıklamalara gelin. Gelin ki kötülük kaybolsun gitsin. İyi insanlar birbirlerinin gözünün içine bakabilirler. Rakel Dink, 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor. Ama kötüler gözünüzün içine bakamazlar, onlar kaçar, saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersin, kötülüğü hep beraber yeneceğiz, söz veriyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL RAKEL DİNK İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özel, Hrant Dink Hafıza Merkezi’ni ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ile bir süre görüşen Özel, görüşmenin ardından anı defterine, “Geçen gün bir güvercin katilini serbest bıraktılar. O katile kim vur dediyse, o serbest bıraktı. Biz onları biliyoruz. Onlar bu cinayetin gerçek katilleri. Onlar derin, onlar kirli, onlar kötü güçler. Kötülük bize meydan okuyor. Diyor ki, ‘Biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız, ayağınızı denk alın.’ Biz iyi insanlar, hep beraber cesaretle tüm adalet arayanlara sahip çıkarsak ancak, ancak o zaman kötülük kaybedecek” diye yazdı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/ozgur-ozel-hrant-dink-anmasinda-konustu-bu-ulkenin-karanlik-gucleri-isbasinda-haber-1647939