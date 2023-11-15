Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, 16 yıl 10 ay sonra cezaevinden tahliye edildi
Türkiye’de 16 yıl önce Hrant Dink’i, Genel Yayın Yönetmeni olduğuAGOS Gazetesi’nin binası önünde silahla vurarak öldüren Ogün Samast tahliye edildi.
Samast, geçtiğimiz şubat ayında Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledilmişti. 16 yıl 10 ay cezaevinde kalan Ogün Samas’ın koşullu salıverilme kapsamında ‘iyi halden’ akşam saatlerinde tahliye edildiği bildirildi.
Ermeni kökenli Türk vatandaşı Dink, 19 Ocak 2007 günü, Şişli’deki gazete binası önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.
Cinayetin faili 17 yaşındaki Ogün Samast, olayın ertesi günü Samsun otogarında yakalanmıştı.
https://tr.euronews.com/2023/11/15/agos-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-hrant-dinkin-katili-ogun-samast-tahliye-edildi
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