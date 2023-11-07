Süryani Gevriye Akgüç cinayetine dair 15 gözaltı

Midyat ilçesinde Süryani Gevriye Akgüç’ün öldürülmesine dair başlatılan soruşturma kapsamında aralarında korucuların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

DUVAR – Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Yemişli kırsal mahallesinde dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 92 yaşındaki Süryani Gevriye Akgüç, yaşamını yitirdi. Saldırıya dair başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında 2 korucunun da olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar Midyat İlçe Jandarma Karakolu’nda tutuluyor.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) Mardin Milletvekili George Aslan, sosyal medya hesabından olaya dair açıklama yaptı. Aslan, Akgüç’ün öldürülmesinin keyfi ya da kaza olmadığını belirterek, “Olayla ilgili şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinden edindiğimiz bilgilere göre olayın kısa sürede aydınlanacağını söylediler. Gevriye amcanın katledilmesi her Süryani için özellikle de Turabdin’de yaşayan halkımız için büyük bir yastır. Öldürülmesi keyfi ya da kaza değildir. Bilinçli bir cinayettir” diye kaydetti. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/suryani-gevriye-akguc-cinayetine-dair-15-gozalti-haber-1646126