Tarih, turizm, ticaret.. İşte Kayseri

Erdal Fernergiz

Ülkemizin her köşesi cennetten bir köşe, görülmeyi keşfedilmeyi bekliyor. İşte bu yönde büyük bir sorumluluk alan gazeteniz Hürriyet düzenlediği ‘Keşfet’lerle görülmesi gereken yerleri gözler önüne seriyor, gün yüzüne çıkarıyor. Yine yurdun cennet köşelerinden biri olan Kayseri de bu kentlerimizden biri. Hürriyet ekibi olarak gidilen bu kadim kentte öylesine çok, özel, görülmesi yerler var ki yetişebildiklerimizi görme şansı bulduk.

6 bin yıllık tarihe sahip Kültepe’nin, Kapadokya’ya açılan ilk kapısı fresklerle bezeli kaya kiliseleri, peri bacalarıyla Soğanlı ve Erdemli, Toroslar üzerinde dünyanın 2’nci şelalesi Kapuzbaşı, Mimar Sinan’ın evinin de olduğu Koramaz Vadisi, hele hele kış sporları ve turizm merkezi Erciyes’in yer aldığı Kayseri gerçekten de başlıkta belirttiğim gibi Tarih, Turizm ve Ticaret merkezi durumunda.

AK Parti Genel Başkan yardımcısı, Büyükşehir eski Başkanı, Milletvekili Mehmet Özhaseki başta olmak üzere, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, STK başkanları ellerini taşın altına koyarak kenti yüceltmeye çalışıyorlar. Gerçekten de güzel bir birliktelik var.

KAYSERİ TURU

Hürriyet ekibi olarak Kayseri’yi keşfetmeye son zamanlarda yapılan düzenlemeler ve destinasyonla cazibe merkezi haline getirilmek istenen Soğanlı’ya yani Kayseri Kültür Müdürü Şükrü Dursun’un dediği gibi SOĞANDOZ’dan başladık. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Soğanlı’da hummalı bir çalışma var. Hedef Kapadokya’ya gelen turistlerin bir bölümünü buraya çekip oradaki turizm potansiyelinden pay almak” dedi.

Kayseri’ye 80 kilometre uzaklıkta, binlerce yıldır farklı hayatlara tanıklık eden yeşillikler içerisindeki Soğanlı Vadisi, güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Coğrafi olarak çok ilginç bir yapısı olan Soğanlı vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma devrinden kalan kiliseleri ile ünlüdür. Bu kiliselerin en ünlüleri; Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleridir.

“LİTYUM İYON PİL İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YATIRIM YAPTIK”

Bir diğer ziyaretimizde ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, çok yararlı bilgiler verdi. Özsoy, “ASPİLSAN’ın nikel kadmiyum pillerin üretimiyle başladığımız faaliyetlerimiz 21. yüzyıla damgasını vuracak. Sektör paydaşlarımızdan aldığımız verilere göre ürettiğimiz ürünlerde hedeflediğimiz kaliteye ulaştık. ASPİLSAN, lityum iyon pil ile enerji alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Biz altı farklı kimyada ve iki değişik ebatta pil üretebilecek altyapıya sahibiz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin, ülkemizin ihtiyacına göre değişik kimyalarda ve değişik ebatlarda pillerimizi piyasaya sürmüş olacağız” dedi.

GÜÇLÜ BİRLİKTELİK

Kayseri’de gördüğüm en güzel şey birlik ve beraberliğin üst düzeyde olması. Akşam AK Parti Genel Başkan yardımcısı, Kayseri’nin ağabeyi konumunda olan, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, Milletvekili Mehmet Özhaseki başta olmak üzere, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, STK başkanları bir masanın etrafında buluştuk. Gerçekten gördüğüm manzarayı çok beğendim. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’ten sonra (Vali Çiçek özellikle en son Haseki’nin konuşmasını rica etti) mikrofonu eline alan Mehmet Özhaseki, öylesine güzel anlattı ki Kayseri’yi tüm katılımcılar pür dikkat dinledik. Özhaseki kentin geçmişinden şimdiki günlere gelişini anlattı. Arada espirili Kayseri şivesiyle renk de kattı konuşmasına. Özhaseki Kayseri için çok değerli bu açık açık görülüyor.

ERCİYES’E ÇIKMADAN OLMAZ

Kayseri’nin üç T’sinden biri de Turizm. Tabi turizm denince de Kayseri Erciyes öne çıkıyor. Sezonu aralıkta başlatmaya hazırlanan kayak otellerinin erken rezervasyon dönemi sürüyor. Yurt içi ve yurt dışı talepler artmaya başladı. Okulların ara tatili için destinasyonlar da netleşiyor.

Son yılların öne çıkan kayak turizmi bölgesi olan Erciyes de kayağa hazırlanıyor. Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, verdiği brifing de yerli pazardan yüzde 20 artış ile daha fazla turist geleceğini öngördüklerini söyledi. Yurt dışında ise güçlü pazarlarından biri olan ve haftada 6 uçuş yapılan Ukrayna’dan bu dönemde gelişlerin olmayacağını kaydeden Cıngı, ancak Polonya, Almanya gibi ülkelerde olan Ukraynalıların ve diğer ülke vatandaşlarının taleplerinin olacağını ifade etti. Cıngı, “Rusların özellikle Avrupa gibi bölgelerdeki diğer kayak merkezlerine gitme ihtimali de olmadığı için, Erciyes tercihlerinin artacağını düşünüyoruz. Haftada beş charter uçuş planlandı. Yerli pazarda Erciyes konaklama ve sosyal imkanlarını her geçen yıl artırmasıyla daha fazla turist çekiyor. Ayrıca Kapadokya gibi bir turizm destinasyonu ile tatili birleştirme imkanı da Erciyes’e değer katıyor” diye konuştu.

ÖZEL BİR KENT

Kayseri’yi anlatılmaz gerçekten de görmek lazım. Tarihi, turizmi, sanayisi, çok önemli markaları, ticareti, pastırması, sucuğu, mantısı başta olmak üzere yerel lezzetleri ile özel bir kent. Yöneticilerinin sıcaklığı, samimiyeti Kenti bir basamak daha yükseltmeyi amaçlıyor. İnanıyorum ki Kayseri ülkemizin sayılı kentlerinden olmayı sürdürecek. Tüm yöneticiler el ele vermiş bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Gurur verici bir olay.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/erdal-fernergiz/tarih-turizm-ticaret-iste-kayseri-42179780