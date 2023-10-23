Dünya dilsiz şeytan kesildi -4-

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

EN son söyleyeceğimi baştan ifade edeyim; İsrail sergilemekte olduğu bu soykırım vahşetiyle tüm Filistinli çocuklarını öldürse de, elbette geride bir Hz. Musa (Aleyhisselam) kalacak ve Firavun kesilen İsrailli yöneticilerden zulümlerinin hesabını soracaktır.

Fuat Bol

İsrail bu katliamlarıyla ateşle oynamakla kalmıyor, kıyamet ateşinin kilometre taşlarını da beraberinde döşüyor. Ne hazin tecellidir ki, bu kez Kızıldeniz’in sularında kendileri boğulacaklar, sağ kalabilenler ise çil yavrusu gibi dağılıp iğne deliklerine saklanacaktır.

Lakin arkalarına saklandıkları taşlar ve ağaçlar dile gelip onları ihbar edecek ve lanetlenmiş bu kavim (Siyonistler) takdir edilmiş (mukadder) sonlarından kurtulamayacaktır.

İsrail’in hedefinde şimdilik Gazze’ye, kuzeyden Suriye’ye, güneyden Lübnan’a doğru genişlemek var. ABD’nin fiilen parçaladığı Suriye’den, o da hakkına (Nasıl bir haksa?) düşeni almak istiyor.

Bilahare yine ABD’nin öncülüğünde Suriye’de oluşturulacak Kürdistan (gerçekte küçük İsrail) devleti ile İsrail, Türkiye ile sınır komşusu olacak. Bu durum, ‘Arz-ı Mev’ud’ için atılmış ikinci büyük adım olacak.

Kürtlerin büyük çoğunluğu, sözde kendileri için kurulacak bu devletçiklerin, gerçekte Büyük Ermenistan için olduğunu dahi bilmiyorlar, bilemiyorlar.

Malum vaktiyle, Batılıların himaye ve teşvikleriyle Ermeniler, Kürtlere zulmetti; Rusya’daki Bolşevik ihtilalinden sonra Rus ordusu çekilince Kürtler de Ermenilere zulmetti.

PKK, Ermeni terör örgütü ASALA yerine kurulan ve gerçekte muhayyel Büyük Ermenistan’a hizmet etmektedir. Doğu ve Güney-Doğu’muzda kaynatılan Ermeni aşıdır. Kürtler, bu aşta yalnızca tuz ile biber olmaktan ibarettir.

Dikkat edilirse, büyük şeytan ABD tüm savaşlarını vekaletle yürütüyor. ABD; Çin’le, Rusya’yla, Türkiye ile ve hatta AB ülkeleriyle savaş halindedir.

Doğu Akdeniz’de konuşlandırdığı uçak gemisi ve etrafındaki tüm savaş güçleri, Türkiye’ye, bölge ülkelerine ve hatta tüm İslam ülkelerine gözdağı vermek için gelmiştir. Koca Akdeniz’de yer kalmamış gibi gelip Türkiye’nin sondaj gemisi olan Sultan Abdülhamit Han gemisinin burnunun dibinde demirledi.

ABD bu iğrenç tavrıyla başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerine, ‘Ayağınızı denk alın!’ demek istiyor. ‘İsrail’in arkasında olduğum kadar, sizlerin de karşısındayım’ diyor.

Vaktiyle Mehmet Ağar’ın söylediği bir söz hâlâ kulaklarımda çınlıyor: “Türkiye ile ABD savaş uçaklarının Toroslar’ın semalarında çarpıştığını görürsek şaşırmayalım” demişti.

3. Dünya savaşı mevzi olarak başladı, yarın bölgesel, öbür gün ise küresel çapta yayılırsa hayret etmeyelim.

Mezkür (anılan) günlere az kaldı. Kanaatimizce o günler; İsrail’in, Büyük İsrail’in üçüncü adımını atacağı günler olacaktır. Yani Türkiye’den Fırat’ın güneyini, Mısır’dan Nil’in doğusunu istediği gün, asıl kıyamet o zaman kopacaktır.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/fuat-bol/dunya-dilsiz-seytan-kesildi-4-42349886