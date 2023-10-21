Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Tahran’da biraraya gelecek

23 Ekim Pazartesi günü İran’ın başkenti Tahran’da 3+3 formatında dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı gerçekleşecek. Söz konusu format, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve İran’ı kapsıyor.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan dün şu açıklamayı yapmıştı:



“Bildiğiniz gibi olası toplantı Tahran’da gerçekleşecek ve İran tarafından bir davet aldık. Şu anda İranlı meslektaşlarımızla görüşmeler sürüyor, nihai karar verildiğinde bunu açıklayacağız” .

İran’ın İRNA ajansının haberine göre toplantı netleşti. Toplantı çerçevesinde Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının da biraraya gelmesi bekleniyor.

Haberde “İran dışişleri bakanının ev sahipliğinde Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, Güney Kafkasya bölgesi meselelerini görüşmek üzere yarın Tahran’da bir araya gelerek ikinci “3+3″ toplantısına katılacak” dendi.

Toplantıya Gürcistan’ın katılması beklenmiyor.

3+3 formatındaki toplantılar 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sonrasında başlamıştı ancak bir süredir yapılmıyordu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde Public TV’ye verdiği röportajda, Ermenistan’ın 3+3 formatındaki toplantılara katılmaya hazır olduğunu söylemişti.

İRNA ajansının haberinde “Bu bölgesel grubun oluşumunun en önemli hedeflerinden biri, bölge ülkelerinin varlığında, bölge dışı ve batılı ülkelerin müdahalesi olmadan, bölgenin sorunlarını çözmek olacaktır. Toplantıda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri de gündeme gelecek” dendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, toplantıya Sergei Lavrov’un katılımını TASS’a doğruladı.



Karabağ konusunda altılı formatta işbirliği girişimi ve Güney Kafkasya’daki ekonomik ve ulaştırma bağlarının kaldırılması konusu ilk kez 2021 Türkiye ve Azerbaycan tarafından gündeme getirildi. Rusya ve İran bu fikri olumlu karşılarken, Gürcistan girişime katılmayı planlamadığını ancak barışı korumak için Bakü ve Erivan’la üçlü formatın mümkün olabileceğini belirtti. 10 Aralık 2021’de dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki ilk toplantı Moskova’da yapıldı.

(İRNA, TASS)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29332/ermenistan-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-yarin-tahran-da-biraraya-gelecek