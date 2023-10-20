İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi’ne saldırdı: En az 16 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların hala enkaz altında olduğu, kurtarma ve ambulans ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Saldırıyı birçok uluslararası kuruluş ve ülke kınadı.

İsrail ordusu, Gazze’deki bir Hamas komutanına “yakın” olduğunu söylediği bir bölgeyi hedef alan güçlerinin Gazze’deki bir kiliseye zarar verdiğini kabul etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş uçakları, İsrail Devleti topraklarına roket ve havan mermileri atan Hamas örgütünün askeri bir üyesinin karargahını hedef aldı. Uçaklar hedefe bir baskın düzenledi ve baskından kaynaklanan ‘patlama dalgası’ ile bölgede bulunan bir kilisenin duvarı hasar gördü.” denildi.

EN AZ 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer taraftan, Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudra, İsrail’in Rum Ortodoks Aziz Porphyriuys Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda ölenler arasında en az 16 Filistinli Hıristiyan olduğunu söyledi.

Öte yandan, kiliseyi vuran saldırı, geçen salı günü bir kiliseye bağlı hastaneye düzenlenen, yaklaşık 500 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan hava saldırısının ardından geldi.

Ancak, İsrail El-Ahli Baptist Hastanesine yapılan saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddetti.

4 BİN 137 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 1524’ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldürüldü.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524’ü çocuk, 1000’i kadın olmak üzere 4 bin 137’ye yükseldiğini belirtti. İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Kudra, yıkılan ev ve tesislerin enkazı altında çoğu çocuk olmak üzere 1000’den fazla kaybın bulunduğu ifade etti.

BM’DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail’in kiliseye saldırısına ilişkin, “Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz.” denildi.

YUNANİSTAN: KİLİSELERİN VE İBADETHANELERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıya ilişkin, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Gazze’de Aziz Porphyrius Manastırı’nın bitişiğindeki bir binaya düzenlenen saldırı.” ifadesi kullanıldı.



Saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, “Sivillerin korunması, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliği tüm taraflarca sağlanmalı ve saygı gösterilmelidir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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