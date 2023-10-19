“Kızıl Haç” çalışanları Dağlık Karabağ’da kalan Ermenilerle buluştu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) raporuna göre ICRC ekipleri, askeri operasyonların ardından tehcir sonrası halka yardım sağlamak amacıyla Dağlık Karabağ’da kalan Ermenileri ziyaret etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Az sayıda insan ya kendi isteğiyle ya da kendi başına çıkamadığı için evlerinde kaldı. Bazılarının tıbbi bakıma, yiyeceğe ve suya ihtiyacı var. Diğerleri akrabalarla iletişim kurmak veya ayrılmak için ulaşımı ayarlamak konusunda yardım istiyor. Ekiplerimiz ayrıca ölenlerin morglara naklinde de yardımcı oldu.”

ICRC ekipleri evlerinde kalan az sayıdaki sakinle temas halinde. Organizasyon aynı zamanda yeni insanlar keşfediyor.

“Geçenlerde bir alışveriş merkezinde küçük bir tezgahta yaşayan bir adamla tanıştık. 92 yaşındaki babasıyla birlikte uzak bir dağ köyünde yaşayan bir adam ICRC ekibine yaklaştı. Birkaç haftadır elektrik, televizyon ve radyo olmadığı için bu kadar çok insanın bölgeyi terk ettiğinin farkında değildi. Aharon Ghazaryan, geldiklerini uzaktan gördüğünü belirtti. “Suya gidiyordum ve sizin burada olduğunuzu gördüm.” denildi.

Dağlık Karabağ sakini Aharon Ghazaryan şunları kaydetti:

“İnsanlar kaçtığında babam çok yaşlı olduğundan onunla birlikte gidemedim. Çok şükür geldiniz, gördük, şu anda olup bitene dair bilgi aldık.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/19/K%C4%B1z%C4%B1l-Ha%C3%A7-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1-Da%C4%9Fl%C4%B1k-Karaba%C4%9F-Ermeni/259566