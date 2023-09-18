Yerevan Belediye Meclisi seçimi: Paşinyan’ın partisi koalisyon arayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme partisi, Pazar günkü seçimlerde Yerevan Belediye Meclisi’nde çoğunluğunu korumaya yetecek kadar oy toplayamadı.

Eğer bir koalisyon kurabilirse, Sivil Sözleşme yine de şehrin yeni belediye başkanını belirleyebilir.

İlk sonuçlar, Sivil Sözleşme’nin belediye başkanını atayan Konsey’de salt çoğunluğa ulaşamasa da %32 oyla hâlâ diğer tüm adaylardan önde olduğunu gösterdi.

Eski belediye başkanı Hayk Marutyan’ın temsil ettiği Ulusal İlerleme partisi ise yüzde 19’a yakın oy alarak ikinci sırada yer aldı. Ana Ermenistan partisi yüzde 15 oyla üçüncü olurken, Cumhuriyet ve Halkın Sesi partileri sırasıyla dördüncü ve beşinci oldu. Beş partinin tamamı yeni belediye meclisinde sandalyeye sahip olacak.



Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK), Yerevan’da kayıtlı seçmenlerin yalnızca yüzde 28,5’inin Pazar günü oy kullandığını bildirdi. Bu 2018’deki belediye meclisi seçimlerindeki yüzde 44’lük katılımın çok altında.



Böylece Haziran 2021’de yapılan parlamento seçimlerinden bu yana ilk kez seçmenler, sandıkta sesini duyurma şansı buldu.



Gözlemcilere göre sonuçlar Başkent Yerevan’ın Paşinyan’a verdiği desteğin azaldığının göstergesi.

Civilnet için bir değerlendirme kaleme alan Tigran Grigorlan şu ifadeleri kullandı:

“Sivil Sözleşme partisinin 2021 parlamento seçimlerindeki ikna edici zaferi, uluslararası aktörler arasında Ermeni toplumunun İkinci Karabağ savaşının sonuçlarını tamamen kabul ettiği ve savaş sonrası sert gerçekleri kabul etmeye hazır olduğu izlenimini yaratmıştı.

Yerevan Belediye Meclisi seçimleri yukarıda belirtilen algıların değiştirilmesinde belirleyici önem taşıyacaktır. Ermenistan’ın en büyük yerleşim yerindeki rekor düzeydeki düşük katılım oranları ve iktidar partisini elde ettiği tatmin edici olmayan sonuçlar, hükümetin çatışmaların çözümüne yönelik yaklaşımlar da dahil olmak üzere halkın çoğunluğunun desteğine sahip olmadığını gösteriyor.



Bu yeni gerçekliğin müzakere süreci üzerinde de ciddi etkileri olabilir. Şu anda taraflar arasında tartışılan müzakere içeriği, Ermeni taraflar açısından çözüm süreci tarihindeki en kötü içeriktir. Barış süreci genel itibariyle Azerbaycan’ın ültimatomlarının yerine getirilmesi sürecine dönüştü.



Bu anlamda böyle bir içeriğe sahip bir belgenin Ermenistanlı seçmenlere “satılması” ancak meşruiyetinin geniş olması durumunda mümkündür. Yerevan Belediye Meclisi seçimleri, iktidarın zaten halk desteği konusunda ciddi bir sorunu olduğunu gösterdi. Bu durum, zaten ciddi bir kriz içinde olan müzakere sürecini elbette daha da karmaşık hale getirecektir.”

(Ajanslar, Civilnet)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29137/yerevan-belediye-meclisi-secimi-pasinyan-in-partisi-koalisyon-arayacak