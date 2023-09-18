AYVALIK’TA TARİHİ KÜÇÜKKÖY CAMİSİ’NİN RESTORASYON PROJESİ TAMAMLANDI

Ayvalık Belediyesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğinde devam eden kültür varlıklarını koruma amaçlı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 19.yüzyılda Agios Athanasios Kilisesi olarak inşa edilen Küçükköy Camisi’nin restorasyon projesi tamamlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin kısa bir süre içinde koruma kuruluna gönderileceğini, izin alındıktan sonra da restorasyona uygun çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Projenin, Dr. Öğr. Üyesi Uzay Yergün yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Yüksek Mimar Merve Türk tarafından hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Küçükköy Camisi’nin (Agios Athanasios Kilisesi) koruma projesi (rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri) tamamlandı ve belediyemize teslim edildi. Koruma Kurulundan gelecek olan iznin ardından Ayvalık halkının hizmetine sunulmak üzere restorasyon uygulamasına başlanacak” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Uzay Yergün de bir dönem kilise olarak kullanılan Küçükköy Camisi’nin çevresinde yer alan kız ve erkek okulu ile dönemin Rum Ortodoks kilise mimarisini yansıtır nitelikte olduğunu söyledi. Kız Okulu kalıntılarının yapının avlusunda bulunduğunu hatırlatan Yergün, “Erkek Okulu ise günümüzde Kent Müzesi olarak kullanılmaktadır. Kilise daha sonra 1975 yılından itibaren cami olarak kullanılmaya başlanmış ve yapıya mihrap ile minare eklenmiş. Caminin rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerini tamamladık belediyemize teslim ettik. Kurul onayının ardından projeye uygun restorasyon çalışmalarına başlanabilir” diye konuştu.

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