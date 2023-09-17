Ermenistan, Almanya’da NATO tatbikatına katılıyor

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Almanya’nın Hohenfels şehrinde ABD Kara Kuvvetlerince düzenlenen NATO tatbikatı olan ‘Saber Junction 2023’e bir sıhhiye birliğiyle katılıyor.

Ermenistan heyeti, tatbikata katılan birliği denetlemek üzere Almanya’ya gitti. Tatbikatta Ermenistan sıhhiye birliği, ABD askerleriyle ortak tıbbi tahliye ve tedavi eğitimleri gerçekleştiriyor. Tatbikat süresince 14 ülke yer alacak.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, bir sıhhiye birliğiyle, Almanya’nın Hohenfels şehrinde ABD Kara Kuvvetlerince yapılan, NATO üyesi bazı ülkelerin de yer aldığı çok uluslu “Saber Junction 2023” tatbikatına katılıyor.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberinde, Savunma Bakan Yardımcısı Arman Sargsyan’ın, başkanlığını yaptığı bir heyetle, tatbikata katılan Ermenistan birliğini denetlemek üzere Almanya’nın Hohenfels şehrine gittiği belirtildi.

Ermenistan’ın, Hohenfels şehrindeki ABD Askeri Üssünde yapılan “Saber Junction 2023” çok uluslu tatbikata seyyar askeri hastaneyle katıldığı aktarılan haberde, Ermenistan sıhhiye birliğinin ABD askerleriyle ortak tıbbi tahliye ve tedavi eğitimleri icra ettiği kaydedildi.

Haberde, Sargsyan başkanlığındaki heyetin arazide kurulan Ermenistan sahra hastanesini denetlediği, burada Amerikalı askerlerden tatbikat hakkında bilgi aldığı ve ABD tarafıyla gelecekte de işbirliğine devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

23 Eylül’e kadar sürecek “Saber Junction 2023” çok uluslu tatbikatına 14 ülke katılıyor.

https://www.arti49.com/ermenistan-almanyada-nato-tatbikatina-katiliyor-2383032h.htm