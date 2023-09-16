Ermeni gazeteci, Zaharova karşısında işte böyle rezil oldu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile Türkiye-Azerbaycan askeri iş birliği konusunda yoğun sorular yönelten Ermeni gazeteci Ayk Halatyan arasında olağandışı bir şekilde gergin ve uzun süren bir polemik yaşandı. Ermeni gazeteci, Zaharova karşısında işte böyle rezil oldu.

Samet Can Kocagür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile Türkiye-Azerbaycan askeri iş birliği konusunda üst üste sorular yönelten Ermeni gazeteci Ayk Halatyan arasında alışılmadık, gergin ve çok uzun süren bir polemik yaşandı.

ERMENİ GAZETECİ, ZAHAROVA KARŞISINDA İŞTE BÖYLE REZİL OLDU

Düzenlediği basın toplantısında değişik alanlardaki soruları yanıtlayan Zaharova, Türkiye ile ilgili konulara da değindi.

Basın toplantısına çevrim içi bağlanan Halatyan’la Zaharova arasındaki gergin diyalog şöyle gelişti:

Halatyan: Sergey Lavrov (Rusya Dışişleri Bakanı) Ermeni-Amerikan askeri tatbikatları hakkında yorum yaparken, Rusya’nın saldırgan bir NATO ülkesini Güney Kafkasya’ya girmeye çalışmasını iyi bir şey olarak görmediğini söyledi. Peki Rusya, bir başka saldırgan NATO ülkesi olan Türkiye’nin bölgeye girmesi, Azerbaycan ile düzenli olarak büyük askeri tatbikatlar yapması, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne fiili entegrasyonu ve onlarca saldırı hakkında ne düşünüyor?

Zaharova: Bu brifinglere her zaman katılıyorsunuz. Buna çok memnunum. Bu konudaki açıklamalarımı duydunuz mu? Sanki biz yorum yapmamışız gibi neden bu konuya dönüyorsunuz? Tutumumuzu bilmiyor musunuz?

–Ermenistan’ı duyduk, diğer tarafla ilgili ne olduğunu bilmek istedim.

+Denge olsun diye mi?

-Bir Ermeni olarak ilgimi çekiyor.

+Bir Ermeni olarak mı dediniz? Bir gazeteci olarak zannettim. Burada birbirimizi milliyetlerine göre ayırmıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi olarak uluslararası gündem hakkında yorum yapıyorum. Milliyetimden bahsetmiyorum. Eğer bana bu konu sorulursa cevabımın kişisel niteliğini vurgulayarak söyleyebilirim. Birbirimizin uyruğuna göre sorular sormaya başlayacağımızı hayal edemiyorum. Bunun nasıl biteceğini hayal edebiliyor musunuz?

-Ermeni toplumunu ilgilendiren düşüncelerimi dile getiriyorum.

+Ermeni toplumu sorularınızın yanıtlarını benden düzenli olarak alıyor. Tıpkı daha önce sorduklarınız gibi. Bu olaylar yaşanırken yorumlarımızı sunduk. Rusya’nın mevcut anlaşmalara aykırı veya zarar verici hiçbir dış etki veya katılımın gerçekleşmemesi yönündeki ilkeli yaklaşımını bilmiyor musunuz? Gerçekten tutumumuzu bilmiyor musunuz, duymadınız mı? Buna inanamıyorum. Tutumumuzu çok iyi biliyorsunuz. Artık bu soruları neden ve nasıl sorduğunuza dair temel olarak her şeyi söylediniz.

Rusya olarak Türkiye ile ortaya çıkabilecek tüm kaygıları Ankara ile doğrudan görüşüyoruz. Şimdi Ermeni-Amerikan tatbikatlarına gelirsek… Washington’ın ülkemize yönelik düşmanca çizgisini hatırlamalı ve hesaba katmalıyız. Bu bir faktör. Washington sadece teoride Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma arzusunda olduğunu söylemekle kalmıyor, aynı zamanda bunu uygulamaya koyuyor; vatandaşlarımızı öldürmek için kullanılan silahları sağlıyor… Milliyet konusuna gelince de, Amerikan silahlarının kullanıldığı yerlerde, ülkemiz topraklarında, şehirlerde Ermenilerin de yaşadığınızı anlıyorsunuz. Bunu biliyor musunuz? Topluluğunuzu ilişkilendirdiğiniz insanların -ki bunlar sizin sözleriniz- Amerikan silahlarının sevkiyatından zarar gören bir bölgede olduğunu merak ediyor musunuz? Bu soruyu ne zaman soracaksınız? Yoksa bu doğru değil mi? Bu doğru. Ama nedense bu soruyu bu şekilde sormuyorsunuz…

-Orada Türk silahları var, hatta Azerbaycan silahları da var!

+Çatışma bölgesine sağlanan tüm silahlardan endişe duyuyoruz çünkü bu durum çatışmanın tırmanmasına yol açıyor. Bu durumda bu silahların Fransız mı, Türk mü, Amerikan mı, İngiliz mi yoksa başka bir ülke mi olduğuna milliyet ayrımı yapmıyoruz. Oraya her türlü silahın gönderilmesinin kabul edilemezliğinden bahsediyoruz. Ben değil, siz milliyet bazında bölünmeye başladığınıza göre, size bir soru soruyorum: Önemsediğiniz milliyetten insanların bu silahların saldırısı altında olduğunu anlıyor musunuz?… Bu insanlar için üzülmüyor musunuz, yoksa milletler içinde daha değerli, daha az değerli başka alt gruplarınız mı var?

Polemiğin ardından konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Zaharova, “Amerika tarafının ve diğerlerinin yanı sıra, Ermenistan’ı ve Ermeni halkını sözde önemseyen Fransa’nın da sağladığı silahların her milletten insanı öldürdüğünü unutmayın. Misket bombaları, mayınlar ve seyreltilmiş uranyum mermilerinin uyruk göstergesi yoktur. Herkesi öldürüyorlar. Yoksa haklı değil miyim?

Azerbaycan medyası basın toplantısıyla ilgili haberi, “Zaharova Ermeni gazeteciyi rezil etti” başlığıyla verdi.

Kaynak: Fuad Safarov, Moskova

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ermeni-gazeteci-zaharova-karsisinda-iste-boyle-rezil-oldu-418634